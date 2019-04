Danske Veronica fanget midt i dødsbrand i Bangkok

Veronica Jensen var bare inde i en butik for at shoppe, da hun pludselig blev bedt om at forlade det røgfyldte World Center

- Pludselig løber folk bare rundt og skriger. Det er sådan nogle skrig, hvor man bare godt ved, at den er helt gal.

Sådan husker 33-årige Veronica Jensen fra Aalborg de første par minutter, efter hun fik fortalt, at hun skulle forlade storcenteret World Center onsdag eftermiddag, der ligger i millionbyen Bangkok.

- Jeg står inde i en Victoria's Secret butik, da en fortæller os, at vi skal forlade bygningen, fordi det brænder. I starten tænker jeg ikke rigtig over det, fordi der jo ikke er noget inde i butikken. Men da vi kommer ud, kan jeg slet ikke se noget, fordi der er røg alle steder, fortæller Veronica Jensen til Ekstra Bladet.

Hun var sammen med et hold af andre danskerne i byen for at skyde sin nye musikvideo og var taget ind til centeret, fordi hun manglede den enkelt top, der ville gøre udslaget til en perfekt performance.

Veronica Jensen har i flere år forfulgt en drøm om at blive sanger i Asien. Foto: Privat

Mand 'splattede' ud

Men Veronicas hurtige tur til centeret udviklede sig dramatisk.

- Jeg gik jo helt i panik, da vi kom ud fra butikken. Ham jeg var sammen med gjorde heldigvis ikke, og han kunne derfor få os hele vejen ud.

Da de to endelig nåede udgangen, så de op på storcenteret, der var fyldt med røg og flammer.

- Folk kom stormende ud, men der var nogen, der ikke kunne nå ud, fortæller hun.

En voldsom oplevelse udspillede sig foran danskeren, da hun så op mod centerets sjette sal.

- Vi så en mand springe ud. Jeg tror, at han tog en chance. Han kunne ikke nå ud af centeret, så han besluttede at springe. Det lyder så forfærdeligt, men vi så ham simpelthen splatte ud. Jeg kiggede heldigvis væk, da han var landet, men den oplevelse var så voldsom.

Arbejdet med at slukke branden varede helt til om aftenen. Foto: Ritzau/Scanpix

Gik i chok

Efterfølgende gik sangerinden i chok.

- Jeg sad bare og græd og rystede. Min ven kom med en cola til mig. Men jeg tror bare, at lige der gik det op for mig, hvad der egentlig var sket.

De to skulle sammen med de andre, der var sluppet ud fra flammerne, testes for røgforgiftning.

- Der var heldigvis ikke noget, og vi fik lov til at gå bagefter.

Ifølge oplysninger fra Reuters har branden kostet to mennesker livet og 16 er blevet indlagt på hospitalet med skader.

Veronica så flere mennesker omkring sig i panik over branden. Foto: Ritzau/Scanpix

Silhuetter løb rundt og skreg

Hvad der ellers skulle have været en god tur til Thailand blev en skrækkelig oplevelse for den danske kvinde.

- Jeg var helt overdrevet bange for at dø. Ikke da vi var inde i butikken, men så snart vi kom ud i røgen, og det bare var silhouetter af mennesker, der løb og skreg, der blev jeg bange, fortæller hun.

Uden for lød der høje brag, og den første tanke, der gik igennem Veronica Jensen var, om det kunne være terror.

- Det tænker man jo efterhånden, og det var jo så forfærdeligt med de mennesker, der ikke kunne komme ud. Flere folk spurgte mig efterfølgende, hvordan det havde været derinde. Men det eneste jeg kunne huske var egentlig, at jeg bare tænkte, at jeg skulle overleve.

De høje brag viste sig at være vinduerne, der sprang i bygningen grundet varmen fra branden.

World centeret hed i starten World Trade Center, men skiftede navn efter 9/11. Foto: Ritzau/Scanpix

Trykket stemning

Da Ekstra Bladet fanger Veronica Jensen over telefonen, fortæller hun, at der i dag er en underlig stemning i den store by.

- Der er en meget trykket stemning. Alle i hele byen har hørt om branden og set videoer derfra. Da jeg sad i min uber på vej et sted hen, spurgte chaufføren mig, om jeg havde hørt noget om episoden, og jeg fortalte hende, at jeg havde været der selv. Interessen er høj, men folk er virkelig kede af det, fortæller hun.

For Veronica har oplevelsen betydet, at hun nu tænker meget over, hvor flygtigt livet kan være.

- Alting kan bare ændre sig på et kvarter, og man skal bare huske at sige det til de mennesker, man holder af og leve livet, siger hun.

Ifølge Reuters oplysninger startede branden i parkeringskælderen, men Veronica Jensen har fået fortalt, at det startede på en af de højere etager i et aflukket rum med dokumenter, hvor brandalarmen ikke virkede, og flere af nødudgangene var aflåst.