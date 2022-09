Danske vintertomater rammes af høje energipriser

Forbrugerne kan komme til at spejde langt efter danskproducerede tomater, agurker og andre grøntsager denne vinter.

Danske gartnerier ventes nemlig at indstille en stor del af produktionen i vintermånederne på grund af høje energipriser, skriver erhvervsmediet Finans.

Problemerne rammer blandt andet Danmarks største tomatproducent, Nordic Greens.

Inflation, inflation, inflation. Det er alle steder og har sat sig på mange af danskernes pengepunge. Men noget tyder på, at der kan være forandring på vej Det er ikke kun gartnerierne der rammes. Faktisk stiger priserne på de fleste varer.

- På grund af de høje energipriser har vi desværre været nødt til at aflyse hele vores vinterproduktion af tomater og agurker, siger direktør og ejer Mads Pedersen ifølge Finans.

- Det er første gang i 15 år, at vi ikke kan sende danske tomater i handlen i vintermånederne.

Detailkoncernen Coop oplyser til erhvervsmediet, at der hverken kommer danske vinteragurker eller- tomater i koncernens supermarkeder denne vinter.

Det skyldes, at der ikke er alternative leverandører.

Mikael Petersen, som er bestyrelsesformand i brancheorganisationen Dansk Gartneri, forklarer til Finans, at der er tale om et generelt billede i branchen.

For nogle producenter kan der blive tale om en fordobling af salgsprisen. Det betyder, at varerne bliver så dyre, at de ikke kan afsættes, og så giver det ikke mening at opretholde produktionsniveauet.

De stigende elpriser - som påvirkes af krigen i Ukraine og spændingerne mellem Rusland og Vesten - rammer også mange andre dele af erhvervslivet.

En nylig udregning fra erhvervsorganisationen Dansk Industri viser, at højere el- og gaspriser giver danske virksomheder en ekstraregning på 41 milliarder kroner i 2022 sammenlignet med et normalt år.