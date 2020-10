Dansker afslører nordkoreansk våben- og narkomarked

I ti år har en dansk førtidspensionist fra en københavnsk forstad lært verdens mest brutale regime, Nordkorea, at kende indefra. Imens filmede han i al hemmelighed det hele og kan nu blotlægge, hvordan han - sammen med en dansk mand, der udgiver sig for at være milliardær - bliver tilbudt ulovlige handler med alt lige fra krydsermissiler, over våbenfabrikker, til narkotika-laboratorier i Uganda - alt sammen leveret af Kim Jong-Uns Nordkorea.

Det kommer frem i DR-dokumentaren 'Muldvarpen - Undercover i Nordkorea', der er instrueret af Mads Brügger.

Under navnet Ulrich Larsen gik den danske mand, der har kone og to børn, undercover i den dansk-nordkoreanske venskabsforening, hvor han hurtigt steg i graderne for til sidst at være med helt i den internationale top af venner af Nordkorea, rejser verden rundt for at fremme regimet og bliver venner med præsidenten for den Koreanske Venskabsforening, en spanier ved navn Alejandro Cao de Benós.

Da regimet har fået tilpas meget tillid til Ulrich, beder de ham finde investorer, der er villige til at bruge penge i det hårdt FN-sanktionerede land.

Og her kommer danskeren 'Mr. James' ind i billedet.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Mr. James - en verdensmand og milliardær, der ikke vil investere mindre end 50 millioner Euro på sit næste projekt. Det projekt vil Nordkorea meget gerne hjælpe ham med. Men Mr. James hedder i virkeligheden Jim Mehdi La Trache og er hyret til opgaven. PR-Foto.

I virkeligheden hedder han Jim, er forhenværende forhenværende faldskærmssoldat i Fremmedlegionen, inden han skiftede soldaterlivet ud med en karriere som jetset-kokainpusher i København, indtil han blev fanget og sad otte år i fængsel. Nu forsøger han sin familie med kone og to børn som lovlydig direktør i eget firma.

Men i filmen er han en mystisk milliardær og verdensmand. Med store armbevægelser lover han de nordkoreanske embedsmænd, at han er klar til at investere mere end 50 millioner Euro - helst i våben, gas, olie eller medicin.

Mr. James og den nordkoreanske våbenhandler Mr. Danny mødes i 2019 i Cambodja for at gennemføre aftalen om bygningen af en underjordisk fabrik, hvor Mr. James både kunne producere våben og meth-amfetamin. PR-foto.

Nordkorea kan levere det hele, lover Alejandro Cao de Benós:

- Fordelen ved at være Nordkorea er, at vi ikke behøver følge nogle regler fra nogen. Vi har fremstillet meth-amfetamin til det illegale marked. Våben er vores førsteprioritet. Vi kan bygge ubåds-fabrikker, tankvogns-fabrikker. Hvor alt er lavet i Nordkorea.

- Og interkontinentale balistiske missiler. Vi sælger vores missiler til Iran, siger spanieren, der understreger, at 'når I forhandler med mig, forhandler i med Nordkorea'.

Den rygende pistol

Det afgørende bevis for, at Nordkorea handler med våben og fremstiller narko, kommer, da Mr. James og Ulrich i januar 2017 er inviteret til Pyongyang i Nordkorea. Her bliver de præsenteret for varekataloger og prislister med omkostningerne ved alt lige fra biokemiske bomber til krydsermissiler.

Dokumentaren er i tre afsnit. Første afsnit sendes på DR1 søndag aften klokken 21.40.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Afslører trekants-handel for at snyde sanktioner

Alejandro Cao de Benós og Ulrich Larsen hilser under et af deres mange, mange møder over de seneste ti år. de Benós er manden, der - på vegne af Nordkorea - forsøger at få danskeren til at finde investorer til Nordkorea. PR-foto.

Den danske muldvarp Ulrich Larsen møder spanieren Alejandro Cao de Renos, der står i spidsen for den internationale samling af nordkoreanske venskabsforeninger, bliver beskrevet som 'den eneste vesterlænding, der kan rejse frit mellem Nordkorea og resten af verden', og som - viser det sig - er stråmand i store handler mellem risikovilige investorer og Nordkorea.

Olie for våben

Han afslører den helt store fidus, som gør det muligt for Nordkorea at omgå alle embargoer og sanktioner, de er underlagt.

- Vi laver trekantshandler, forklarer de Benós.

- I dette tilfælde vil en jordansk forretningsmand transportere olie til Nordkorea. Nordkorea vil så levere våben eller våbendele til Mr. James på en hemmelig lokalitet i Afrika. Mr. James vil sælge disse våben og indkøbe olie og fragte det til Nordkorea, forklarer filmens instruktør Mads Brügger.

- Hvis dette lykkes, vil der være mange millioner i vente, understreger de Benós.