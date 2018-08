Dansker fra Gaza-skib er løsladt og udvist af Israel

Israel har onsdag løsladt fire aktivister fra båden "Kårstein" og udvist dem af landet.

De tre nordmænd og en dansker forsøgte at bryde en blokade af Gazastriben. To nordmænd er fortsat i fængsel i Israel.

Det oplyser Annika Sander, der er presseansvarlig i organisationen Ship to Gaza Norway.

Hun fortæller, at den ene af de fire løsladte lander i København onsdag aften, mens de tre øvrige ankommer til lufthavnen Gardermoen i Oslo.

Ifølge Enhedslisten er danskeren Mikkel Grüner. Han er lokalpolitiker i Bergen, men dansk statsborger.

Båden med 22 aktivister fra en lang række lande fragtede angiveligt medicinsk udstyr, som skulle have været til Gaza. Båden blev søndag standset 53 sømil fra Gazastriben.

Den israelske ambassade bekræfter, at der blev brugt strømpistoler i forbindelse med pågribelsen af aktivisterne på båden. En strømpistol kan give et ikkedødeligt elektrisk stød for at pacificere personer.

Tidligere onsdag bekræftede den israelske ambassade i Oslo, at aktivisterne fra "Kårstein" ville blive løsladt.

Kritikere af anholdelsen har klaget over, at båden befandt sig i internationalt farvand, da den israelske flåde stoppede båden.

"Kårstein" er tidligere blevet brugt til at forsøge at bryde en israelsk blokade af Gaza.

Israels ambassade i Norge har kaldt aktivisternes forsøg på at bryde blokaden en politisk provokation.

Norges udenrigsministerium har bedt Israel om en forklaring i sagen.

- Vi har bedt de israelske myndigheder redegøre for hændelsesforløbet, og på hvilket grundlag de mener sig berettiget til at gribe ind over for fartøjet, siger Frode Overland Andersen, kommunikationschef i det norske udenrigsministerium.