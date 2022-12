Dansker i Kina: - Jeg er pisse træt af det

Kinesiske demonstranter er de seneste dage gået på gaden i protest mod de coronarestriktioner, der gælder i landet og politiet forsøger at holde styr på det stigende antal af demonstranter

- Jeg er pisse træt af det. Jeg er godt nok pisse træt af det.

Ordlyden er klar fra Peter Henriksen. Den 54-årige dansker, der er bosiddende i Kina, orker ikke landets strenge covid-19-regler længere. Og han er ikke den eneste, der er utilfreds med myndighedernes håndtering af den smitsomme omikron-variant.

- Der er rigtig, rigtig meget utilfredshed herude - også fra helt almindelige kinesere, fortæller 54-årige Peter Henriksen til Ekstra bladet.

- Når jeg snakker med folk på arbejde, synes folk, at det er åndssvagt.

Han fortæller, at han har talt med en af sine venner, hvor det er helt klart, at holdningen har ændret sig.

- Det er gået fra, at selvfølgelig skal man beskytte de gamle, til at nu har de haft tid nok, nu er det deres eget ansvar, for nu skal de åbne op, og hvis de gamle dør, så dør de, siger Peter Henriksen.

Og de helt almindelige kinesere har luftet deres bekymringer offentligt. Ikke blot på landets statsstyrede sociale medier, men også ved politiske demonstrationer i flere af landets metropoler. Demonstrationer har dog ikke kun haft coronakritisk indhold - der har også været kritik af politisk karakter rettet mod landets præsident, Xi Jingping.

Og offentlig kritik af landets regent er ikke hverdagskost i folkerepublikken, der uofficielt opererer med nultolerance mod systemkritikere.

Klart tegn

Peter Henriksen er ikke ene om at spotte den vrede hob af kinesiske coronakritikere. Yang Liang, seniorforsker i kinesiske forhold ved Dansk Institut for Internationale Studier, er heller ikke i tvivl. Nok skal være nok.

- Det her er et klart tegn på, at folk har fået nok. Både af de lokale coronaforanstaltninger, men også over manglen på frihed.

- Håndteringen af ildebranden i lejlighedskomplekset i Urumqi, hvor ti mistede livet, har virkelig tændt en fandenivoldskhed i befolkningen og ikke blot lokalt. Folk har fået nok, siger Yang Liang.

54-årige Peter S. Henriksen bor til daglig i Beijing, men som følge af et par coronasager i hans boligområde, er han fastlåst i en anden by. Foto: Privatfoto

Befolkningens nyfundne regeringskritiske tilgang kommer dog ikke ud af det blå.

For selvom det ikke fremgår af nogen officielle statistikker, så er det efterhånden alment kendt, at myndighedernes påpasselige lockdown-regler måske er alt for påpasselige.

- Folk har set mange af de historier, og vi ved alle sammen, at der er mange flere, der er døde af lockdown end af corona, fortæller Peter S. Henriksen til Ekstra Bladet.

- Og de her historier cirkulerer lynhurtigt, men de bliver også hurtigt lukket ned igen på blandt andet mediet Wechat.

- Men lejlighedsbranden oppe i Urumqi fik bægeret til at flyde over. Fordi den var så åbent uretfærdig.

Lejlighedsbranden, hvor ti kinesere brændte inde og mistede livet, havde dødelige konsekvenser, fordi lejlihedskomplekset var under lockdown. Og en lockdown i Kina er ikke som i Danmark.

Verden over demonstrerer kinesiske statsborgere mod regimets strenge coronaregler for at vise deres støtte til landets hjemlige indbyggere. Foto: Kim Kyung-Hoon/Ritzau Scanpix

Til en start var befolkningen ganske positive overfor landets strenge regler, da smittetallene var lave. Men nu har det varet for lang tid. Peter Henriksen er i skrivende stund fanget i byen Nanjin, da hans QR-kode er blokeret som følge af et par coronatilfælde i hans boligområde. Derfor må han ikke rejse hjem til Beijing, hvor han normalt bor.

- Det hele er meget frustrerende.

- Jeg er ikke uforstående, men vred over det. For det virker unødvendigt. Grundproblemet er, at alle de ældre ikke lader sig vaccinere. Der er kun 40 procent, der har fået alle vaccinerne.

- I 2020 og 2021 vil jeg tro, de fleste støttede op omkring restriktionerne. Men fordi resten af verden er åbnet, mens Kina kører så hårdt på det, synes folk, at det er åndssvagt, siger han.

54-årige Peter S. Henriksen har været i Kina siden 2005 og er for nuværende direktør i en lille salgsvirksomhed.

