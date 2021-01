Dansker i Madrid: Vanvittigt

- Det er ekstremt og fuldstændig vanvittig historisk, at der er så meget sne i Madrid, lyder det fra Ole Pedersen.

Han er bosat i Madrid og arbejder som fodboldfotograf for TV3. Der er dog ikke meget fodbold at dække i den spanske hovedstad, da hele byen er lukket ned på grund af den massive sne, og han har i stedet fundet vej til de tomme snefyldte gader sammen størstedelen af byens befolkning.

- Der er jo ingen trafik. Det er totalt kollaps i byen. Der er en halv meter sne eller mere, og det bliver ved med at sne. Det er totalt syrealistisk - jo ikke for os fra norden - men mest for sydeuropæerne, der ikke har oplevet sne på denne måde før, siger han.

Ole Pedersen beskriver, at folk har siddet og ventet i 15 timer ved indfaldsvejene udenfor Madrid, da motorringvejene udenfor byen er totalt lukket.

Ole Pedersen er bosat i Madrid og er sammen med en stor del af byens befolkning i gaderne, hvor folk bygger snemænd, kælker og står på ski. Foto: Privat

Fodbolden er sneet inde

Selv spaniernes højtelskede fodbold er blevet sat på pause i den spanske hovedstad.

- Jeg har lige læst, at Athletic Bilbao spillerbus er strandet i sneen. De skulle have spillet mod Atlético Madrid i dag. Kampen er aflyst, siger Ole Pedersen.

Også byens største hold Real Madrid har måtte indstille weekendens kamp mod Osasuna. De nåede nemlig ikke at rejse ud af byen i tide - til stor irritation for holdet selv, der nu må holde snefri.

- Real Madrid trænede i går. Jeg så et billede af Sergio Ramos (Real Madrids kaptajn,red.), der trænede i bar overkrop i sneen. Atletico har ikke varme i underlaget af deres træningsbane, så hos dem har fodbolden stået helt stille, siger han.

Real Madrids træning har dog også stået stille lørdag, da spillerne efter sigende ikke har kunne komme frem til træningsbanen.

Gaderne i Madrid er fyldte af lokale, der nyder sneen. Foto: GABRIEL BOUYS/Ritzau Scanpix

Barnlige og glade

Byens beredskab er kommet på prøve, da Madrid mildt sagt ikke er vant til den mængde sne, som byen nu er dækket af.

- Det her er historisk. Der har aldrig været så meget sne i Madrid. Sidst der lå sne i Madrid varede det bare en formiddag. Det var i 2009. Sidste gang der var sne i en hel dag var i 1971, siger Ole Pedersen.

Han beskriver, at folk lykkeligt er vendt til de tomme gader, hvor de står på ski, kælker og laver snemænd.

- Mange har aldrig set sne før, så det er vanvittigt at se. Alle mennesker bliver super barnlige og glade. Det er skønt at se, siger han.

Det er dog ikke hvid januar-hygge det hele. Tre personer er omkommet under den kraftige snestorm i Spanien. Det oplyser landets indenrigsministerium ifølge nyhedsbureauet AFP.

Skiløbere har fundet vej til de bilfri gader i Madrid. Foto: BENJAMIN CREMEL/Ritzau Scanpix

