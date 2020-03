Dansker i rød zone: - Utrolig alene

Coronavirussen fortsætter med at holde italienerne i et fast jerngreb. Natten til søndag underskrev landets premierminister, Giuseppe Conte, et dekret, der betyder, at 15 millioner mennesker nu er i karantæne. Samtidig har man valgt at lukke biografer, teatre og museer i hele landet.

Søndag modtog danske Lykke Anholm, der bor i Rimini med sin 18-årige søn, beskeden om dekretet.

- Jeg tænkte, jeg ville hjem til Danmark og væk fra virussen og den italienske røde zone. Det føltes meget klaustrofobisk, og mit hjerte begyndte at banke hurtigt. Jeg har aldrig prøvet, at nogen skulle bestemme, hvor jeg må og ikke må gå hen. Jeg følte mig utroligt alene, siger hun til Ekstra Bladet.

Lykke Anholm kan fysisk mærke isolationen i Italien. Foto: Privat

Myndighederne har mere eller mindre lukket alt ned i Rimini, der ligger i regionen Emilia-Romagna, der af det danske udenrigsministerium bliver defineret som 'rød zone', hvortil man fraråder alle rejser. 48-årige Lykke Anholm, der har boet i byen i 10 år, fortæller, at hun aldrig har oplevet noget lignende.

- Det er meget, meget mærkeligt. At blive fortalt, hvad man må og ikke må. Jeg kan mærke min frihed forsvinde, siger Lykke Anholm.

Italien har også lukket samtlige skoler og universiteter i landet, hvilket ifølge Lykke Anholm er et tegn på, at man skal tage situationen alvorligt. Hun kan også mærke på sin egen søn, at det har gjort indtryk.

- Den første uge sagde han 'yes, jeg skal ikke i skole', men nu kan man mærke, at flere af dem er sådan 'shit, jeg kan ikke komme i skole'. Man lærer at værdsætte alting mere, siger hun.

Lykke Anholm understreger, at hun ikke er bange for virussen, men at den kan mærkes administrativt og økonomisk. Selv er hun selvstændig sanglærer og har ikke arbejdet i tre uger.

Lykke Anholm underviser også andre sanglærere i at undervise i sang. Foto: Privat

Lær af Italien

Til trods for den klaustrofobiske og ensomme følelse over det nye dekret, så har Lykke Anholm kun rosende ord om de italienske myndigheders håndtering af situationen.

- Vi føler os meget trygge. De tager det meget seriøst og har håndteret det virkelig godt. Hvad enten man tror, virussen er farlig eller ej, så lad os da blive hjemme i tilfælde af, at den er farlig. Alt, hvad folk laver, er jo så vigtigt, men det er jo ikke risikoen værd (at trodse myndighederne, red.), siger Lykke Anholm.

Hvis hun skal sætte en finger på noget, ville det være at nedlukningen skulle være sket lang tid før, da det muligvis ville have betydet en kortere karantæneperiode.

Derfor synes hun også, at danskerne skal være glade for, at de danske myndigheder allerede tager forbehold. Fredag anbefalede statsminister Mette Frederiksen event-arrangører at aflyse eller udskyde alle arrangementer med flere end 1000 deltagere. Samtidig frarådede hun danskere at give hånd, kramme og kysse.

- Jeg har lige været til en 60 års fødselsdag, hvor en veninde, jeg ikke havde set i lang tid, kyssede mig på kinden. 'Jeg gider ikke kysse dig, du bor med din morfar derhjemme', sagde jeg, og bagefter kunne hun godt se, at det var dumt. Så lad dog bare være, lyder anbefalingen fra den italiensk bosatte dansker.