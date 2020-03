Dansker i Spanien: Derfor bliver jeg

Ved du noget? Sidder du i udlandet, og mærker du konsekvenserne af lukkede grænser, ringe sundhedssystemer eller andet i relation til coronakrisen, så hører vi meget gerne fra dig! Du kan kontakte os på 1224@eb.dk eller sms 1224

Daglige dødstal i hundredvis og militær, der patruljerer på gaderne, er de billeder, der når Danmark fra Spanien i disse dage.

Men for 53-årige Helle Ward, som bor i Marbella i Sydspanien med sin mand, er det svært at genkende det billede.

- Jeg føler mig mere sikker her, end jeg ville føle mig i Danmark. Det lyder måske lidt mærkeligt, men jeg er faktisk glad for, at det hele er lukket ned. Sandsynligheden for at møde en, der er smittet, er så lille, siger hun til Ekstra Bladet.

Hun og hendes mand har boet i Spanien i et års tid, og selvom Udenrigsministeriet flere gange har opfordret dem til at vende hjem, har de valgt at blive.

- Vi kan se dansk tv og følger selvfølgelig med i nyhederne hernede, men jeg synes, det lyder meget værre end den følelse, vi har, siger Helle Ward.

Stoppet af militæret

Selvom situationen ikke gør hende utryg, er der alligevel meget i hverdagen, som er blevet anderledes.

Det er ikke længere tilladt at tage sammen ud og handle, og når man er i supermarkedet, møder man folk med ansigtsmasker og handsker.

Når folk handler, foregår det en og en og med masker og handsker på, fortæller Helle Ward. Privatfoto

- Folk tager det meget alvorligt. Vi ser politi hele tiden, folk bliver stoppet, og militæret er også på gaden, siger Helle Ward.

Hun og hendes mand blev selv stoppet af militæret og fik en venlig henstilling, da de i begyndelsen af nedlukningsperioden kørte sammen på en scooter.

- Men det er mit indtryk, at alle er glade for, at der er den kontrol. Der er jo ikke nogen, der ønsker at blive syge. Og så er folk også vant til at se politiet i gadebilledet, og de er der måske lidt mere nu, men det er ikke meget, siger Helle Ward.

Frygter for økonomien

Det, der ifølge Helle Ward fylder mest hos befolkningen, er den spanske økonomi.

Udgangsforbuddet har allerede varet siden 15. marts, og det fortsætter foreløbigt frem til 12. april.

- Der er mange, der frygter konkurs, og der vil sikkert også være mange, der mister deres jobs, siger Helle Ward.

Torsdag blev 8578 nye smittetilfælde og 655 nye dødsfald registreret i Spanien. Samlet er der registreret 56.188 smittede, 4089 døde og 7015 raskmeldte i landet.