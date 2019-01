Dansker i stort kapløb: - Det ville være fuldstændig ud over min fatteevne

Efter at have været i gang med at ro over Atlanterhavet i knap én måned er Mads Vangsø og Lasse Wulff Hansen stadig gode venner - på trods af meget trang plads

4800 kilometer over Atlanten. To personer i en lille robåd. Fysisk og psykisk presset. Ja, det lyder som en sprængfarlig cocktail, men tidligere tv- og radiovært Mads Vangsø og premierløjtnant Lasse Wulff Hansen holder det gode venskab trods de hårde omstændigheder.

- Lasse kan sidde og høre høj Metallica og ro derudaf på fuld knald, mens jeg kan sidde ved siden af med tårene trillende ned ad kinderne, fortæller Mads Vangsø om livet på ro båden.

Danskere fører løb: Vi ville slå verdensrekorden

Sådan foregår konkurrencen I alt 28 robåde deltager i konkurrencen, som begynder på La Gomera og og slutter ved målstregen godt 5000 kilometer tværs over Atlanten på Antigua i Caribien. Hvert hold dyster mod andre hold med tilsvarende antal roere. Mads Vangsø og Lasse Wulff Hansen kæmper således mod fire andre 'par' i deres kategori. Man kan være 1-5 deltagere på et hold. Du kan altid se stillingen på linket her. Vis mere Luk

De to danskere er i færd med at ro over det store hav i vanvidsræset 'Talisker Whisky Atlantic Challenge' - hvor de i skrivende stund ligger nummer ét.

- Hvis vi kan bevare det (freden i både, red.) så ville det være fuldstændig ud over min fatteevne, forklarer Vangsø.

De to fyre er dog ved godt mod og har affundet sig med de barske omstændigheder og savnet til familie og magelighed.

- For første gang på turen er vi ved at acceptere tingenes tilstand, fortæller Vangsø om hjemveen, og uddyber:

- Vi accepterer livet, som det er herude og tænker ikke så meget på tid mere.