Dansker i vanvittigt projekt: Verdens første Ironman på Antarktis

Project Iceman.

Det kunne være navnet på en ny James Bond-film, men det er i virkeligheden navnet på et projekt startet af en dansker, der er mindst lige så sej som agent 007.

Han hedder Anders Hofman Laursen, og han er i skrivende stund i færd med at gennemføre en Ironman på Antarktis som den første i verden.

På den vanvittige tur skal han svømme 3,9 kilomter, cykle 180 kilometer og til slut løbe 42,2 kilometer. Svømningen er allerede overstået, og Anders Hofman Laursen har sat sig på cyklen.

Anders has just started biking. Now, 180 KM to be completed in a loop on the Antarctic glaciers. #LIMITATIONSAREPERCEPTIONS #7FORTHESEVENTH #PROJECTICEMANLIVE pic.twitter.com/b7jMC8MBhK — Project Iceman (@anders_hofman) February 22, 2020

På projektets hjemmeside kan man blandt andet følge live med i, hvor langt Anders Hofman Laursen er nået, ligesom der på toppen af siden er et ur, som tæller den fulde tid, han har været af sted.

Trænet længe

Ekstra Bladet talte med Anders Hofman Laursen om projektet tilbage i 2018. Allerede her var det planlagt, at han skulle af sted, men datoen var endnu ikke fastlagt, fordi vejrforholdene kan være ekstreme.

Anders vil gennemføre Ironman på Antarktis: Ismanden

Allerede dengang var der dog et åbenlyst problem, som atleten skulle have styr på, før han kunne komme af sted.

- Jeg er slet ikke fan af kulde - overhovedet, sagde den dengang 28-årige Anders Hofman Laursen.

Man må dog håbe, at han siden har lært at leve med kulden. For at træne op til denne Ironman har han nemlig gennemført et marathon på Grønland og løbet på løbebånd i en frysecontainer.

Løbebåndet er dog ikke helt det samme.

- Men det kan slet ikke sammenlignes. For det er vinden, der gør en kæmpe forskel. Når det er rigtig koldt, så sveder man ikke. Du sveder kun igennem munden. Det gør, at du føler ikke trang til at drikke, og få væske ind på samme måde. Og derfor har du større risiko for at dehydrere, fortalte han dengang til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Det er en hård tur, danskeren har begivet sig ud på. Foto: Jan Bue Laumark / Project Iceman

Kæmper mod forurening

Til sit vilde projekt har Anders Hofman Laursen fået støtte af flere sponsorer, mens han selv forsøger at samle ind til kampen mod forurening.

På projektets hjemmeside er der indlejret et link til en indsamling til fordel for Plastic Change, som er en dansk organisation, der kæmper for at finde løsninger på forurening.

Indsamlingen har i skrivende stund samlet 2592 dollars, hvilket svarer til omkring 17.582 danske kroner. Målet er 50.000 dollars eller omkring 339.176 danske kroner.