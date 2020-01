Dansker i virus-ramte Wuhan: - Her er helt dødt

Video/redigering: AP/Reuters/Mikkel Cramon

Uffe Nielsen og hans hustru, Zhiqin Hu, skulle lørdag i sidste uge have fejret kinesisk nytår. I stedet måtte de bruge aftenen inden døre i deres lejlighed i Wuhan i Hubei-provinsen.

- Jeg havde glædet mig til at fejre nytåret, fortæller Uffe Nielsen til Ekstra Bladet.

- Det skulle have været første gang. Men jeg må jo bare prøve igen et andet år.

Tusinder smittet

Uffe Nielsen og Zhiqin Hu befinder sig i Wuhan i Kina, hvor coronavirussen brød ud.

11. januar døde den første person af sygdommen, og siden da har den krævet i alt 80 ofre i Kina. Flere end 2300 er smittede med virussen, som har spredt sig til flere lande.

Søndag frarådede Udenrigsministeriet alle ikke-nødvendige rejser til provinsen. Men Uffe og Zhiqin Hu frygter ikke for deres sikkerhed, mens de opholder sig i Wuhan.

- Vi bor i et distrikt i byen, som rimelig hurtigt blev isoleret fra de andre dele af byen, hvor folk har været syge, siger Uffe Nielsen.

- Folk hernede er gode til ikke at gå i panik. Vi er mest af alt ærgerlige over, at vi er nødt til at opholde os i lejligheden. Det var ikke den ferie, vi havde forestillet os.

Hospitalsmedarbejdere eskorterer en patient ind på et hospital i Wuhan. Foto: STR/Ritzau Scanpix

Men virussens tilstedeværelse er nu alligevel til at mærke i byen, som huser omkring 11 millioner indbyggere og er på størrelse med London.

- Tog, busser og metro er alt sammen blevet lukket ned. Der er nogle få taxaer, der kører rundt, og som er blevet grundigt desinficeret, fortæller Uffe Nielsen.

- Folk går kun ud for at handle ind og sådan noget. Man går ikke længere end et par gader væk. Her er helt dødt, siger han.

Når Uffe skal ind i lejligheden, han og hustruen opholder sig i, skal han have taget sin temperatur. Det gælder i hele byen, at uniformerede betjente står klar til at måle.

- De tjekker, om man har feber. Hvis ens temperatur er for høj, så skal man en tur på hospitalet og blive tjekket, fortæller Uffe Nielsen.

Sådan ser det ud, når politibetjente tager folks temperaturer. Foto: Hector Retamal/Ritzau Scanpix

Uffe og Zhiqin Hu kan heller ikke vide sig sikre på, om de kan vende hjem til Danmark som planlagt. Lige nu er adskillige flyafgange ud af landet nemlig aflyst.

- Vi går og afventer, hvad der kommer til at ske. Vi regner med at vide mere i starten af februar, siger Uffe Nielsen og understreger, at han er optimistisk.

- De kinesiske myndigheder arbejder hårdt på at få kontrol over det her. De er meget effektive.

Stammer fra dyremarked

Udbruddet menes at stamme fra et dyremarked i Wuhan, hvor der angiveligt sælges både slanger, rotter og pindsvin. Kina meddelte søndag, at det nu er forbudt at handle med vilde dyr på grund af virussen.

Søndag udvidede de kinesiske myndigheder også restriktioner på rejser i landet i forsøget på at forhindre yderligere udbredelse af sygdommen.

For at inddæmme smitten er Wuhan ved at bygge to hospitaler, der skal stå for behandling af de smittede. De ventes klar i begyndelsen af februar og vil have sengepladser til over 2000 patienter. Her ses byggepladsen. Foto: Hector Retamal/Ritzau Scanpix

I Thailand er otte mennesker smittet, mens USA søndag aften dansk tid har meldt om fem smittede.

Taiwan, Australien, Singapore, Malaysia, Frankrig og Japan er nogle af de lande, der også har meldt om smittede. Der er dog ikke nogen dødsofre uden for Kina.

Japan, USA, Australien, Storbritannien, Frankrig og Spanien har søndag og mandag besluttet at evakuere statsborgere, som opholder sig i byen.