Dansker indleder det sidste stykke mod toppen af Everest

Tredje gang skal være lykkens gang. Det er i hvert fald, hvad den 30-årige danske bjergbestiger Rasmus Kragh håber, når han onsdag forsøger at nå til verdens højeste bjergtop.

Samtidig vil han forsøge at blive den første danske bjergbestiger på toppen af Mount Everest uden brug af kunstig ilt.

Efter en pause på et par dage i 7950 meters højde fortsætter han nu sin rejse og målet om at nå de 8848 meter over havet.

Ifølge Rasmus Kraghs Facebook-side er han klar til afgang.

- I løbet af et par timer er det ready-set go! Krydser fingre for vejret, meddeler han på Facebook onsdag eftermiddag.

Hvis alt går vel, vil han nå toppen af bjerget tidligt torsdag morgen.

Rasmus Kragh har to gange tidligere forsøgt at bestige verdens højeste bjerg uden medbragt ilt.

Han måtte dog opgive 250 højdemeter fra toppen begge gange blandt andet på grund af dårlige vejrforhold, som satte en stopper for hans mål.

Kragh ankom til Mount Everest i midten af april. Han har i de seneste uger trænet og vænnet sin krop til at være i højden, hvor indholdet af ilt i luften er væsentligt lavere end ved havoverfladen.

Rasmus Kragh har tidligere udtalt, at fysikken er væsentligt forbedret i forhold til de to tidligere forsøg.

Derfor mener han, at det vil lykkes ham at nå sit mål denne gang.

- Alle de ting, jeg selv er herre over – min fysik og måden, hvorpå jeg vender min krop til højderne – er indtil videre optimeret. Det tyder på, at det kommer til at gå bedre end sidste og forrige år.

- Så jeg tror, dette bliver året, hvor det lykkes, fortalte Rasmus Kragh i starten af maj over et opkald via Messenger.

Hidtil har 18 danskere besteget det 8848 meter høje bjerg i Himalaya alle med hjælp fra medbragt ilt.

