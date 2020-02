Dansker kan have smittet andre flypassagerer

En dansk mand har fået konstateret mæslinger, og det lader til, at han kan have smittet en række andre passagerer under en flyrejse

Statens Serum Institut er i gang med at kortlægge, hvor mange personer en dansk mand kan have smittet, efter han selv er blevet diagnosticeret med mæslinger.

Det skriver Statens Serum Institut i en pressemeddelelse. Manden har under sin rejse i asien skiftet fly i Doha, Qatar og er fløjet videre til København samme dag.

Det er passagerer fra Qatar Airways, flynummer QR 0163, fra Doha til Kastrup med planlagt ankomst mandag den 27. januar 2020 kl. 20.25, som kan være blevet udsat for smitte.

'Den maksimale inkubationstid for mæslinger er 18 dage (gennemsnitligt 10-11 dage). Hvis personen inden for dette tidsrum får symptomer svarende til mæslinger, er det vigtigt at ringe til egen læge eller lægevagten og fortælle, at man har været udsat for smitte med mæslinger”, siger afdelingslæge Peter Henrik Andersen fra Statens Serum Institut (SSI).'

Læger skal være opmærksomme

Hvis man oplever symptomer på mæslinger og har rejst med det pågældende fly, skal man melde sig til sundhedsmyndigheder.

Sygdommen blev konstateret på Hvidovre Hospital 31. januar. I pressemeddelelsen er der også en opfordring til læger i københavnsområdet til at være ekstra opmærksomme på sådanne patienter.