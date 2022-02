Dansker om sneskred: - Der kom snescootere, helikoptere og hunde

Onsdag formiddag rykkede norsk politi ud til en melding om et sneskred i det norske skiområde Trysil.

Skiområdet er et populært i vinterferieugerne for skibegejstrede danskerne, og tæt på skredet, som var beskrevet til at være mellem 100 og 150 meter bredt, befandt Simone Nilket-Johannesen sig.

- Jeg var ret tæt på, da det skete. Jeg var der et eller to minutter efter sneskredet.

Selvom hun ikke så sneskredet, da den store mængde sne faldt, så opfangede hun det ihærdige arbejde for at finde de mennesker, der kunne være gemt under sneen.

- Der kom snescootere med udrykning, Der fløj helikoptere rundt, og der var også hunde, der ledte efter mennesker, fortæller Simone Nilket-Johannesen til Ekstra Bladet.

En gemt under sneen

Ifølge Politiet i Innlandet fandt de en person under snemængderne. Det er stadig uvist, om det har ført til personskader.

Dertil fortæller politiet, at der ikke er yderligere personer, som er meldt savnet.

Selv fortæller Simone Nilket-Johannesen, at hun havde været meget tæt på det sted, hvor ulykken stete.

- Jeg var der to dage før, og jeg tænkte, at det nok godt kunne risikere at skride. Der lå rigtig meget sne, siger hun om området, der lå et stykke fra pisten.

Hun fortæller, at den værste nervøsitet nu er væk, og at hun sammen med sin kæreste, lillebror og lillebrorens kæreste nu vil nyde deres den sidste ferietid på fjeldet.