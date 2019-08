Dansker smittet med sjælden flåt-sygdom

En 69-årig mand er blevet smittet med den sjældne flåt-overførte sygdom TBE. Han formodes smittet af inficerede flåter i nordsjællandske Tisvilde Hegn. Det kan dog ikke udelukkes, at manden er blevet smittet på Bornholm. Det meddeler Statens Serum Institut i en pressemeddelse.



TBE er også kendt som den centraleuropæiske hjernebetændelse.

Det er sjældent, at den flåt-overførte virus TBE konstateres uden for Bornholm. Men det ville være anden gang inden for en måned, at en mand i Nordsjælland er blevet smittet med TBE-virus. Tilbage i juli blev en 59-årig mand smittet i Vinderød/Halsnæs.



De nye flåt bid på Nordsjælland ændrer ikke på de danske vaccinationsanbefalinger. Det er fortsat kun personer, der ofte færdes i skov og krat udenfor stier på Bornholm, der opfordres til at blive vaccineret mod TBE.

I mere end 50 år har Bornholm været det eneste kendte risikoområde for TBE.



Situationen bliver på nuværende tidspunkt fulgt tæt af Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut. Læger opfordres til at være særligt opmærksomme på TBE-diagnosen, også hvis folk ikke har været på Bornholm eller i udlandet.