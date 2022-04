Dansker testede positiv i Kina: Sendt på hospital i ti dage

Klaus testede positiv i Shanghai og blev indlogeret i ti dage på et hospital med fem andre omikron-smittede. Nu skal han bruge syv dage på et hotel, inden han må vende hjem til sin familie

- Inden jeg blev indlagt, fik jeg muligheden for at pakke en kuffert, hvilket jeg er utrolig taknemmelig for. Der er historier, hvor folk er blevet hentet uden varsel og kørt på hotel eller hospital, fordi de har været i tæt kontakt med en bekræftet covid-patient, eller selv er blevet testet positiv.

Det fortæller Klaus, som i ti dage har været indlagt på et hospital i Shanghai efter at teste positivt med coronavirus.

Fredag blev han udskrevet, og skal nu bruge syv dage på et hotelværelse.

Kinas håndtering af virusen er baseret på en 'nultolerance-politik', og det har blandt andet ført til, at Kinas finansielle hovedstad Shanghai er lukket ned som følge af en stigende smitte af coronavarianten omikron.

Der bor omkring 25 millioner mennesker i Shanghai. Torsdag blev der bekræftet 6454 nye smittetilfælde i byen.

Dårlig samvittighed

Sammenlignet med danske standarder kan den kinesiske metode virke voldsom.

I Kina skal coronasmittede som Klaus skal aflevere to negative tests for at kunne forlade hospitalet.

Personalet tager - ligesom den kinesiske regering - ingen chancer med omikronvarianten. Foto: Privat

Indtil måtte han forholde sig til en indskrænkede forhold i samvær med fem kinesere, som også er testet positiv.

- Jeg kan gå lidt på gangen, og så har vi ventilationen ved vores vinduer, så der står vi lidt på skift, fortalte Klaus, da han var indlagt på hospitalet.

Klaus omikron-symptomer har været forholdsvist begrænsede. Derfor ærgrer det ham, at han skal udfylde en seng på et hospital, når pladsen kunne gives til nogle, der var i reel fare.

- Men det er ærgerligt, hvis ikke tragisk, at vi er så mange indlagte uden svære symptomer, som optager pladsen for andre patienter, som har mere brug for plads og behandling. Dette kan få mig til at få helt dårlig samvittighed, siger han til Ekstra Bladet.

Udskrevet fredag

Fredag lykkedes det for Klaus at komme ud af hospitalesstuen. Han har taget to negative tests, og er nu flyttet til et hotelværelse, hvor der er noget mere privatliv samt mulighed for at åbne et vindue.

- Det er fantastisk. At kunne få lidt vind i ansigtet igen er fremragende.

Selvom Kinas coronametoder kan virke ekstreme, så har Klaus forholdt sig i ro, alt imens han har ventet på sine negative testresultater.

Klaus' område på hospitalsstuen i Shanghai: Foto: Privat

- Jeg forholder mig dog til, at jeg har haft nogle forhold, som var tålelige, og at min familie er i trygge hænder.

- Alle på hospitalet har egen elevations seng, skuffedarium og stol. Ved ankomst modtog vi en lille sanitetspakke med tandbørste, tandpasta, sæbe, shampoo, balsam og vaskeklud, fortæller Klaus.

- Vi modtager tre måltider om dagen leveret fra et centralkøkken. Der er desværre ikke smørrebrød eller steaks på menuen, men ris, grøntsager samt lidt kød og hvidt brød. Jeg har selv medbragt salt, hvilket jeg er yderst taknemmelig for.

Et af de tre daglige måltider, Klaus fik serveret. Foto: Privat

Trods de rimelige forhold er coronahåndteringen dog langt fra noget, man kan forestille sig i Danmark anno 2022.

- Der er ingen tvivl om med den åbning, der er hjemme i Danmark, så er det her jo diametralt modsat, siger Klaus.

Af hensyn til sit arbejde ønskede Klaus ikke at stille op med sit efternavn eller beskæftigelse til denne artikel, men Ekstra Bladet er bekendt med hans fulde identitet.