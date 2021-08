Dansker tjente millioner på bitcoins: Nu får han kæmpe skattesmæk

Landsretten vurderer, at mand i 2011 købte bitcoins med henblik på at tjene penge. Selv har manden forklaret, at købet skete af ren interesse, og dermed bør gevinsten være skattefri

En dansk mand, som i 2011 og 2012 købte bitcoins for 12.320 kroner, tjente svimlende 10 millioner kroner, da han knap syv år senere solgte kryptovalutaen igen.

Men de penge skal skattefar nu have del i. Det skriver Berlingske, som citerer en dom afsagt i Vestre Landsret onsdag i sidste uge.

Det er manden selv, der har anlagt sag mod Skatteministeriet, fordi han i 2018 blev beskattet af sin indkomst for salget af bitcoins - et salg, der gav ham mere end 10,43 millioner kroner på kontoen.

Spekulation eller interesse?

Manden mente ikke, at der var tale om skattepligtig indkomst.

I retssagen var stridspunktet derfor, om der var tale om spekulation eller interesse, da manden for 10 år siden købte sine bitcoins.

Hvis der er tale om spekulation - altså hvis han købte med henblik på at tjene penge - skal pengene beskattes, hvorimod gevinsten som udgangspunkt er skattefri, hvis der er tale om et 'interessekøb'.

Sidstnævnte argumenterede manden selv for, men retten valgte altså at dømme til skattemyndighedernes fordel i sagen. Dommen er historisk, fordi der ikke er tidligere taget juridisk stilling til handel med kryptovaluta i sager som disse.

Skattesmæk og sagsomkostninger

I dommen skriver Vestre Landsret blandt andet, at den vurderer, at 'muligheden for at opnå fortjeneste ved et senere salg af bitcoins har spillet en sådan rolle ved køb af bitcoins i 2011-12, at han må anses for at have foretaget købene i spekulationsøjemed.'

Vurderingen skyldes blandt andet, at manden på daværende tidspunkt drev hobbyvirksomhed, hvor han udviklede software til bitcoins, og derfor havde betydelig indsigt i bitcoins og markedet for samme.

Foruden skattesmækket, som manden nu skal betale, skal han til betale sagens omkostninger, som løber op i 300.000 kroner.

