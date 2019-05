Dansker vandt 19 millioner i Eurojackpot - sådan har han ændret manges liv

En dansker, der i november blev mangemillionær i Lotto, har valgt at bruge mange af pengene på at hjælpe andre

Da en dansk familiefar i november sidste år vandt lidt over 19 millioner i Eurojackpot, havde han ikke sine briller på. Så han troede først, at det lignede 190.000 kroner. Men så kunne han godt se, at der var lidt flere nuller, og han tænkte, at han havde vundet 1,9 millioner kroner.

Men han måtte lige have konen til at tjekke efter.

- Jamen, der står jo 19,6 millioner kroner, kunne konen konstatere.

Efter chokket havde lagt sig, og det for alvor var gået op for dem, at de var blevet millionærer, fik de begge tatoveret vinderdatoen på kroppen. Han i en skattekiste på armen, hun rundt om anklen.

Har købt en kæmpe villa

Nu er parret, der har syv børn, igen blevet interviewet af Danske Spil, og fortæller, hvad de bruger deres mange penge på.

- Det første, vi gjorde, var at købe et hus på 450 kvadratmeter. Du ved, med alle de børn, vi har, er vi nødt til at have noget plads, siger familiefaren, der er i 50'erne, i en pressemeddelelse.

Der er også blevet brugt penge på de mange møbler, der skulle til for at fylde den store villa ud, to nye biler og en minibus.

- Og min kone har da også shoppet lidt. Men jeg har faktisk ikke købt andet end bilen til mig selv. Og vores børn skal ikke blive nogle forkælede unge, så de har ikke fået meget mere end de plejer, fortæller manden.

330 skoletasker og 30 cykler

Men pengene er langt fra kun gået til den store familie selv. Den nyslåede mangemillionærs kone er af cambodiansk afstamning, og det har ifølge ham smittet meget af på, hvordan de har brugt pengene. Parret har altid støttet hendes familie i Cambodia økonomisk, og med de mange penge kunne de pludselig se en mulighed for at gøre en endnu større forskel i hendes hjemland.

- Det startede med, at vi blev opmærksomme på en skole, hvor børnene ikke havde bøger og skolegrej. Så vi gik ud og købte omkring 330 styk skoletasker, penalhuse, blyanter osv., fortæller vinderen.

Og her stoppede det langt fra. Gennem en lokal præst fandt parret ud af, at der var 30 børn i et andet område, der boede så langt væk fra deres skole, at de var nødt til at gå i flere timer hver dag for at komme frem og tilbage. Så de fik hver en cykel.

- Altså. Det er jo fuldstændig ubeskriveligt at se glæden i disse børns øjne, når de modtager disse ting. Og ikke kun børnenes - også deres mødre står med tårer i øjenkrogen, når de ser, at deres barn har fået en skoletaske, som de aldrig selv ville få lov at købe. Og det er altså en taske til tre dollar, der her er tale om. Så fattige er de. Men tanken om uddannelse giver dem jo håb for fremtiden. Det er så livsbekræftende at være en del af, fortæller han.

Kæmpe gave til konen

Parret leder hele tiden efter nye projekter, hvor de kan hjælpe. Det næste, der skal ske, er, at de vil sikre en skole mod regn og hårdt vejr.

På hjemmefronten skal nogle af pengene også snart gå til en stor fest for venner og familie. For i juni har parret nemlig fem års bryllupsdag.

- Og så sagde jeg jo før, at vi ikke havde brugt specielt mange penge på os selv. Men jeg kan sige så meget, at jeg har købt en kæmpe gave til min kone. Jeg kan dog ikke sige hvad, hvis nu hun læser med, siger han med et grin til Danske Spil.