Dansker vandt i lotto: Troede det var coronafup

For et par uger siden vandt en kvinde fra Sønderborg Kommune tre millioner kroner i Lotto. Men da hun fik besked om gevinsten på mail, valgte hun at slette mailen.

Det skriver Danske Spil i en pressemeddelelse.

- Jeg er selvstændig erhvervsdrivende i den finansielle sektor, så jeg har været på virkelig mange kurser i, hvordan man kan blive snydt for penge. Derfor er jeg helt hysterisk med min e-mail, forklarer kvinden, der gerne vil være anonym.

Efterfølgende fik hun et opkald fra et nummer, hun ikke kendte, men da hun slog det op og så, at det var fra Danske Spil, valgte hun at tjekke sin mail en ekstra gang.

- Så måtte jeg da lige fiske mailen frem fra ’affaldsbøtten’ og se, hvad det egentlig var, der stod. Derefter gik jeg igen ind på min spilkonto og tjekkede de afsluttede spil. Der stod det jo. Sort på hvidt. Man bliver noget befippet, så jeg skrev på chatten på Danske spils Kundeservice. Om det nu kunne været rigtigt, at det var mig, der havde vundet. Og det kunne de jo så svare ja til. Det var helt vildt, fortæller hun.

Vil investere i små virksomheder

Kvinden fortæller til Danske Spil, at hun laver meget frivilligt arbejde, så det vil ikke være underligt for hende at donere nogle af pengene. Hun overvejer også at investere i små startup-virksomheder, så hun kan hjælpe gode og fornuftige projekter vindere.

- Jeg tænker især nu, hvor verden er af lave på grund af coronakrisen, lyder det.