Dansker vinder 107 millioner

Fire uger efter, at danmarkshistoriens største lottogevinst blev uddelt, går endnu et trecifret millionbeløb til en heldig dansker.

En person fra Odense har vundet førstepræmiepuljen i Europjackpot og kan nu indkassere 107.000.000 kroner for en kupon, som vedkommende havde købt online.

Det skriver Danske Spil i en pressemeddelelse fredag aften.

- Det er helt vildt, at vi for anden gang på bare fire uger kan glæde endnu en dansker med en førstepræmie i Eurojackpot og en tilværelse som mangemillionær, siger Danske Spils administrerende direktør, Malene Mølgaard, i pressemeddelelsen.

I slutningen af juli stod en anden dansker med den helt rigtige kupon og kunne tage imod 759 millioner kroner som førstepræmien i Eurojackpot.

Det var den største danske lottogevinst nogensinde.

Spilselskabet vil kontakte odenseaneren, der har vundet 107 millioner. Vedkommende bliver tilbudt millionrådgivning, oplyser selskabet. En uddannet ansat vil ringe til en snak om, hvordan man bedst forholder sig og administrere en så stor gevinst.

- En tilværelse, som åbner op for mange nye muligheder, og også kan være en stor omvæltning. Vi oplever, at folk reagerer forskelligt, når de vinder store gevinster, men fælles for mange af dem er et ønske om at dele gevinsten med deres familie, siger Malene Mølgaard.

Eurojackpot er en gevinstpulje for spillere i 18 europæiske lande. Spillet havde premiere i marts 2012 og trækkes fast hver fredag og tirsdag aften.

Der er altid minimum 63 millioner kroner at hente i førstepræmiepuljen.

Tre gange har en dansker vundet over 300 millioner kroner i Eurojackpot. Senest for fire uger siden, og før det var i 2015, hvor en dansker vandt 315 millioner kroner for en kupon købt i Kvickly i Helsingør.