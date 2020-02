Dansker vinder fem millioner ved en fejl

En kvinde i 50'erne var ikke klar over, at hun onsdag havde spillet med i Vikinglotto. Nu er hun millionær

En dansk kvinde blev noget overrasket, da hun onsdag vandt hele 4.845.024 millioner kroner en lottokupon, hun ikke vidste, hun havde købt. Det oplyser Danske Spil i en pressemeddelelse.

- Jeg var nede i kiosken om onsdagen og havde sagt, at jeg bare skulle have en lottokupon. Personen, der betjente mig, havde jo så bare tænkt, at det var til Vikinglotto samme aften, mens jeg troede, jeg havde købt til om lørdagen. Så jeg må indrømme, at jeg blev en smule forvirret, siger lotto-vinderen til Danske Spil.

Kvinden, som bor på Frederiksberg, var derfor meget overvældet, da hun i sidste uge mødte op for at indløse sin kupon. Siden hun opdagede, at kuponen havde en høj gevinst, slap hun ikke kuponen af syne i frygt for at miste den. Hun gemte derfor kuponen i en lille Tupperwareboks og låste døren bag sig, selv hvis hun bare gik ud med skraldet.

- Det har været lidt stressende, vil jeg indrømme, siger kvinden.

Perfekt timing

Selvom det kom meget bag på den 50-årige kvinde, at hun nu kan kalde sig millionær, så tikker pengene ind på hendes konto på det helt rigtige tidspunkt. Hun bor nemlig et sted, hvor hun ikke føler sig tryg og leder samtidig efter et nyt job.

- Det kan være vanskeligt at søge efter noget, når man ikke har det store overskud. Men nu har jeg faktisk mulighed for at tage en pause og finde det helt rigtige. For jeg vil jo ikke stoppe med at arbejde, fortæller den heldige vinder til Danske Spil.

Den nyudklækkede lotto-millionær kan nu læne sig tilbage og gøre lige præcis det, hun har lyst til. Gevinsten har givet hende en ro, som hun har manglet.

Den 50-årige kvinde har endnu ikke fortalt, hverken venner eller familie, om den høje gevinst. Hun afviser dog ikke, at hun med tiden vil dele nyheden.