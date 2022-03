Danskere 3D-printer årepresser til sårede i Ukraine

Den kommende uge sender virksomheder og private i Danmark med 3D-printere tusindvis af årepresser til Ukraine.

Omkring 100 3D-printere i Danmark står aktuelt og printer årepresser på livet løs, fortæller direktør for Dansk AM Hub Frank R. Lorenzen.

- Der er stor mangel på årepresser i Ukraine, fordi der er mange sårede og ikke nogen større lagerkapacitet af årepresser i Europa, siger han.

En årepresse er et livsvigtigt medicinsk redskab, hvis man skal standse en blødning - for eksempel efter et skud eller en eksplosion.

Dansk AM Hub er en del af en styregruppe, der forsøger at aktivere de 3D-printere, der står hos både private og virksomheder i Danmark.

Frank R. Lorenzen fortæller, at de 100 printere i øjeblikket producerer omkring 600 årepresser i døgnet.

- Projektet er kun få dage gammelt, og der kommer flere og flere 3D-printere til hver dag, siger han.

Aktuelt fremstiller også 400 printere i Sverige, Tyskland og Slovakiet årepresser på livet løs. Flere printere og organisationer kommer løbende til projektet, fortæller Frank R. Lorenzen.

- Vi er blevet kontaktet af flere organisationer, der gerne vil give filament og midler til det her projekt, ligesom vi selv har doneret filament.

- Derfor har vi også mulighed for at sende filament ud til dem, der ønsker at hjælpe med at printe, siger han.

Filament er det materiale, som 3D-printeren bruger til at fremstille dele til en årepresse.

- Hvis man har mod til at stille printkapacitet til rådighed, kan man tilmelde sig og finde praktisk info på makershelt.org, siger Frank R. Lorenzen.

Det er ikke første gang, at det danske 3D print-miljø træder til med produktionskraft under en krise.

I begyndelsen af coronapandemien printede 3D print-miljøet visirer og medicoteknisk udstyr til det danske sundhedsvæsen.