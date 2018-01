Danskere amok i trafikken: Jan blev slæbt 10-15 meter efter bil

Taxien drøner forbi. Chaufføren dytter og skælder ud. Jan Park-Thomsen har travlt med at dirigere bilister ind til aftenens Fleetwood Mac-koncert i Boxen i Herning og undlader derfor en reaktion. Men kort efter vender manden tilbage. Han råber fortsat.

– Hvad fanden er det, du laver – du har jo ikke styr på det der?

Jan lægger armen på bildøren og stikker hovedet ind ad det nedrullede vindue.

– Undskyld hr., vil du lige holde ind til siden, forsøger den frivillige hjemmeværnsmand sig, men bliver hurtigt afbrudt.

– Det skal du fandeme ikke bestemme, lyder beskeden, hvorpå chaufføren gasser op og accelererer så hurtigt, at Jan med egne ord bliver kastet 10-15 meter hen ad jorden. I faldet slår han kravebenet af led. Chaufføren har man aldrig fundet, selv om episoden blev politianmeldt.

– Det var allerede meget mørkt, og jeg stod alene på min post, forklarer Jan Park-Thomsen.

Oplevelsen ligger efterhånden fire år tilbage, og Jan har heldigvis ikke oplevet noget lignende på egen krop siden. Det har andre frivillige i politikompagniet til gengæld.

– Han (kollega, red.) står og holder en række bilister tilbage, mens andre får lov at køre frem. Men den forreste af dem er åbenbart så utålmodig, at han beslutter sig for at køre frem, så vores hjemmeværnsmand bliver kastet op på køleren og ned på siden af bilen, der bare fortsætter, fortæller den 45-årige midtjyde.

Genkender tendens

Jan Park Thomsen og hans kolleger er blandt de stadig flere danskere, der bliver udsat for mishagsytringer og altså sågar vold, når de færdes i trafikken.

Han har i mange år været med til at afvikle trafik i forbindelse med koncerter, fodboldkampe og lignende, og kan sagtens genkende tendensen – danskernes opførsel i trafikken er blevet grovere.

– Der er stadigt flere tilfælde, hvor man skal stå og diskutere. Der skal mindre til for at genere bilisterne i dag end førhen, mener Jan Park-Thomsen, der oplever særligt ét problem, hver gang, han er på opgave.

– Alle ved, at rødt betyder stop, og grønt betyder kør. Og kommer du kørende af en vej, skal ham inde fra parkeringspladsen jo holde tilbage. Men når vi afvikler trafik, vil vi indimellem lade ham fra parkeringspladsen komme først, for alle skal jo ud før eller siden. Det er der altid nogen, som ikke kan forstå, og som brokker sig over.

Politihjemmeværnsmand Jan Park-Thomsen foran Boxen i Herning, hvor han afvikler trafik i forbindelse med koncerter og større arrangementer. (Foto: Claus Bonnerup)

Desværre viser frustrationerne sig ofte i, at bilisterne bliver vrede og sender skældsord efter hinanden, Jan og hans kolleger. Og aulumgenseren er ikke i tvivl om, hvad det skyldes.

– Mangel på tålmodighed. Tiden betyder efterhånden mere for folk, end det arrangement, de skal eller har været til.

Han mener selv at være hærdet efter 18 år som politimand, men erkender at oplevelserne tager på kollegerne.

– Der er nogle, der har sagt til evalueringer, at det var rigtig ubehageligt, det her. Og det er ikke godt, for lige præcis i politikompagniet er det svært at lokke folk til.

Vejvreden boomer

Siden 2008 er antallet af danskere, som har været udsat for såkaldt vejvrede i trafikken, steget fra 24 til 35 procent - en øgning på 46 procent. Det viser den seneste undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik og Danmarks Tekniske Universitet.

Vejvrede kan komme til udtryk i form af tilråb, tegn, fagter, decideret vold eller trusler. Sidstnævnte er siden 2008 mere end fordoblet og kom så sent som 5. december til udtryk i et helt absurd tilfælde, hvor en fortsat efterlyst mand i tyverne overfaldt en anden jævnaldrende bilist med en kniv, da dennes umiddelbart harmløse overhaling af en skolevogn fik det til at koge over for overfaldsmanden. Det bekræfter Københavns Politi over for Ekstra Bladet.

Episoden opstod ifølge politikommissær Chenette Westergaard, da de to bilister kom til at holde for rødt i krydset Grøndals Parkvej - Finsensvej - Jernbane Allé i Vanløse med skolevognen imellem sig.

Politi på stedet efter overfaldet. (Video: Local Eyes)

Vendte tilbage med kniv

I situationen stiger overfaldsmanden ud og går op til ofret, der ruller sit vindue ned. Overfaldsmanden råber først lidt, men går så tilbage til sin bil – dog blot for at hente en kniv. Det ser ofret, som omgående sætter i gear for at køre væk, men i krydset rammer han en bil og stiger derfor ud i håbet om at kunne løbe væk. Han bliver dog kort efter indhentet af overfaldsmanden, som stikker ham 1-2 gange med kniven. Efterfølgende stikker han af. Ofret forsøger at komme i kontakt med overfaldsmandens kvindelige passager, men før det lykkes, har hun allerede sat sig i førersædet og ræser væk.

Politiet oplyser, at de endnu ikke har pågrebet de to, og de vil derfor fortsat gerne høre fra borgere, der kan hjælpe.

Har du set disse to? Kontakt politiet på 114 Overfaldsmanden

Dansk, 20-30 år, 170-180 cm, spinkel/almindelig af bygning, karseklippet, lyst/mellemblond hår, grønlig tatovering på halsen – formentlig højre side – som gik næsten op til øret. Iført blå dynejakke og blå cowboybukser. Kvindelig medpassager

Dansk, 25-30 år, 170-175 cm, slank, langt sort hår i hestehale, solariebrun og med meget make-up, sort tatovering bag det ene øre, tatoveringer på begge hænder. Iført lang, rød jakke, der gik til knæene, og sorte bukser. De kørte i en lille rød mikrobil, muligvis en Toyota Aygo, Citroën C1 eller Peugeot 107.

Der er ifølge den seneste undersøgelse ikke nogen entydig forklaring på, hvorfor nogle trafikanter reagerer med vrede i trafikken, mens andre ikke gør.

Men paradokssalt nok svarer 57 procent at deres egen vejvrede skyldtes, at de blev forskrækket over en anden trafikants adfærd, hvorimod 64 procent tror, at andres ophidselse alene skyldes, at disse ikke kan ikke kan styre deres vrede. Altså er der forskel på, hvordan man opfatter sin egen og andres vejvrede.

Signe Saxe Jessen. (PR-foto)

Selv ser konfliktmægler og kognitiv coach Signe Saxe Jessen netop dette misforhold som et billede på de ifølge hende ofte ufrivillige konflikter, der opstår, blandt andet fordi folk føler sig mere pressede på arbejde og i privatlivet.

– Vi vil så gerne have det maksimale ud af hver eneste dag og time, og det stresser os. Samtidig er trafikken mange steder blevet mere klaustrofobisk. Kombineret med en for samtiden kendetegnende ’mig først’-opfattelse hos folk, skal det næsten gå galt, siger konfliktmægleren og tilføjer:

– Mange af de folk, der tænder af, gør det på baggrund af en oplevelse af disrespekt – at andre ikke tager det rette hensyn til dig.

- Husk på, at du sandsynligvis kun reagerer vredt, fordi du er stresset eller på anden måde presset – ikke fordi den anden part nødvendigvis er en idiot.