Danskere befinder sig i 'livsfarligt' uvejr: - Vi holder ud

Steffen Boe Jensen og hans tre kammerater befinder sig i kystbyen Los Alcazares i Spanien, hvor et ekstremt uvejr ventes at ramme onsdag aften

Voldsomme mængder regn, vind, torden og lyn ventes at ramme det østlige Spanien onsdag aften. Det ekstreme uvejr vil hærge i flere dage, varsler den europæiske vejrtjeneste Meteoalarm på sin hjemmeside.

Steffen Boe Jensen og hans tre kammerater befinder sig i kystbyen Los Alcazares i Spanien, hvor de har lejet et feriehus i en uge. Men mændenes solskinsferie er meget pludseligt blevet afbrudt af varslet om voldsomt uvejr.

- Lige nu er det begyndt at blæse, og ude i horisonten er der nogle meget mørke skyer, som det regner voldsomt fra. Det regner ikke her endnu, men vi kan godt mærke, at der er noget under opsejling, fortæller Steffen Boe Jensen til Ekstra Bladet gennem en telefonforbindelse fra Spanien.

Det blæser så meget omkring ham, at det er svært at høre, hvad han siger.

Voldsomt vejr rammer turistdestination

Livsfarligt vejr

Uvejret over det østlige Spanien er kategoriseret med farven rød. Det betyder, at det ventes at blive 'meget farligt', og at der er tale om 'et exceptionelt, intenst meteorologisk fænomen over et stort område', hvor 'stor skade og ulykker er sandsynlige, i mange tilfælde hvor liv kan være i fare'.

I Los Alcazares i Spanien står regnen ned fra skyerne i horisonten. Foto: Privat

Ingen solbadning

Ferien er derfor langtfra blevet, som mændene havde regnet med.

- Vi ville godt have været ude at sole os, men det tror jeg ikke, vi kommer til, siger Steffen Boe Jensen.

- Det er selvfølgelig ærgerligt, for vi havde regnet med, at det ville være 35 grader hele ugen. Men vi må tage det, som det kommer, siger han med et smil i stemmen.

Selvom vejret er kategoriseret som farligt og potentielt livstruende, er mændene ikke bekymrede.

- Medierne hernede skriver om, at gaderne kan blive til floder. Hvis det går så vidt, bliver det vildt, siger Steffen Boe Jensen.

- Jeg har aldrig oplevet så voldsomt vejr, som det de har lovet, så det bliver vel en oplevelse, uden at det bliver farligt. Forhåbentlig, ler han.

Uvejret ventes at ramme hele Valencia-regionen, som ligger i det østlige Spanien. Foto: Privat

Der er stille

I reaktion til det ventede uvejr har mange trukket sig indenfor, og byen ligger stille hen.

- Der plejer at være en del mere liv i byen, end der er lige nu, fortæller Steffen Boe Jensen.

Han og kammeraterne er forberedt på, at de muligvis bliver nødt til at opholde sig i det lejede feriehus i et godt stykke tid.

- Vi må jo holde ud og få tiden til at gå bedst muligt. Hvis der kommer så meget vand, som de siger, er det jo ikke sikkert, vi overhovedet kan komme rundt, fortæller han.

- Vi har været ovre og handle ind, så vi i hvert fald har mad til et par dage. Normalt går vi over og henter morgenmad hver morgen, men det regner vi ikke med, vi kommer til lige foreløbig.

De fire mænd skal hjem til Danmark igen mandag. - Måske, joker Steffen Boe Jensen. Foto: Privat

Myndighed advarer

Udenrigsministeriets Borgerservice advarer på Twitter onsdag aften danskere, der måtte befinde sig i området.

'Voldsomt uvejr kan medføre oversvømmelser i Alicante, Valencia og Murcia. Følg de lokale myndigheders anvisninger,' skriver de.