Danskere efter genåbning: - Det trænger efterhånden!

Ekstra Bladet er taget på gaden for at høre, hvad danskerne glæder sig allermest til ved genåbningen

Så er genåbningsplanen på plads. Ved Hovedbanegården i København er Ekstra Bladet taget ud for at høre, hvad danskerne ser mest frem til, når landet atter kan åbne op.

Behaouz Shoaivi bor til dagligt i Farum. Foto: Anthon Unger

Behaouz Shoaivi er 32 år og kurer.

- Hvad glæder du dig allermest til ved genåbningen?

- Ud at rejse. Jeg har været hjemme i næsten to år, så jeg glæder mig til bare at kunne rejse til Sverige eller Norge for at besøge min bror.

- Og selvfølgelig at blive klippet. Det bliver godt.

- Biograf. Det er faktisk måske det vigtigste for mig. Når der kommer nye film, så vil jeg helst se dem i biografen.

Udover sin uddannelse så arbejder Rasmus Laustrup også på et advokatkontor. Han bor i Ringsted. Foto: Anthon Unger

Rasmus Laustrup er 25 år og læser jura.

- Hvad glæder du dig allermest til ved genåbningen?

- Nok det sociale, men også frisørerne. Det trænger efterhånden, må jeg sige. Det står lidt slemt til.

- Glæder du dig til at kunne komme ud at drikke en øl med dine kammerater?

- Ja, lige præcis. Ud at drikke en øl med nogle kammerater. Jeg glæder mig helt generelt til det sociale. Og at komme på universitetet. Det glæder jeg mig også til.

Jonas er klarinetspiller i et symfoniorkester, der spiller klassisk musik i Malmø. Ekstra Bladet nåede lige at fange ham, inden han skulle med toget mod Sverige. Foto: Anthon Unger

Jonas er 24 år og er musiker.

- Hvad glæder du dig allermest til ved genåbningen?

- Det bliver rart at kunne samles flere mennesker. Og at kunne lave spontane ting både ude og inde. Det er en af tingene.

- Ellers glæder jeg mig til kulturlivet, nu når jeg spiller musik. Det er rart at kunne samles og især at have publikum, når man spiller.

- Kulturlivet er noget af det sidste, der åbner op. Hvad synes du om det?

- Dybest set forstår jeg det godt. Det er længere oppe i behovspyramiden. Jeg er ærgerlig over, at det trækker ud, men jeg forstår det godt.

Marie bor på Istedgade i København. - Foto: Anthon Unger

Marie er 20 år og læser antropologi.

- Hvad glæder du dig allermest til ved genåbningen?

- Bare sådan at føle, at jeg kan udleve min ungdom igen. At kunne være ung og 'normal' igen. Det glæder jeg mig til.

- Hvad mener du med ungdommen?

- Det behøver ikke at være at feste, det kan man derhjemme. Men at kunne komme på biblioteket, universitetet og bare at tage på café med mine veninder. Det glæder jeg mig allermest til.