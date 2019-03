Danskere enige: Nej, vi har ikke ligestilling!

Har vi ligestilling i Danmark? Og er det i orden, at statistikken afslører, at kvinder i gennemsnit får 14 procent mindre i løn end mændene for det samme arbejde?

Svaret var entydigt, da Ekstra Bladet gik på gaden for at vejre stemningen dagen op til kvindernes internationale kampdag 8. marts.

Det blev et rungende nej.

Der var klare tegn på kampgejst i stemmerne på gaden; vi er klar til at tage kampen op - lige nu.

- Nej, vi har ikke ligestilling. Der er stadig lønforskelle, og langt færre kvinder i topstillinger i erhvervslivet. Jeg kender mange, mange dygtige kvinder, der bare ikke får lov til at give den gas i de lidt højere stillinger. Vi skal have de mænd, der sidder på de magtfulde pladser til at acceptere, at kvinderne lige er så dygtige - måske endda dygtigere til at bestride de poster.

Min kone har en høj stilling, og den kamp, hun har skullet igennem for at nå derop har været helt forfærdelig. Det er vigtigt at få sat fokus på det her, hvis vi skal have ligestilling. Og det skal vi selvfølgelig kæmpe for

- Det er grotesk, at der i Danmark her år 2019 stadig findes områder, hvor kvinder ikke får det samme i løn som mænd for det samme arbejde. Vi har endnu ikke ligestilling.

- Kvinder har stadig i dag et andet udgangspunkt end mændene i kraft af, at vi får børn og vi derfor går ud af arbejdsmarkedet i perioder. Lønningerne er heller ikke lige, og det er ikke kvinderne, der sidder i lederstillingerne eller på magten. Hvis vi skal ændre det her, skal vi få sat mere fokus på det. Der skal flere kvinder op fra stolene og kæmpe for det!

- Det er absolut ikke i orden, at kvinder ikke får det samme i løn som mænd for det samme arbejde. Det er vi nødt til at få gjort noget ved, og det bør ikke mindst vi politikere kæmpe mere for.

- Vi har stadig ikke ligestilling på alle områder i Danmark. Når jeg ser på mit eget liv, var det stadig min kone, der tog det meste af barslen, da vi fik vores barn. Det gjorde hun på grund af noget praktisk, økonomisk og andre forhold... men ja, vi kan jo alle blive fanget i det der lille hykleri, at vi gerne vil kæmpe for lige forhold på arbejdspladsen og i hjemmet for mænd og kvinder, men når vi så selv står i det, så...



Camilla Hvass, 32 år, lærer på barsel

- Desværre har vi stadig ikke ligestilling på alle områder, og særligt ikke i erhvervslivets bestyrelser og i magtfulde job. Men jeg tror også, at kvinder skal blive bedre til selv at byde ind. Vi har en tendens til at sætte os selv tilbage.

- Det er voldsomt, at kvinder i gennemsnit får 14 procent mindre i løn for det samme arbejde, og det er naturligvis slet ikke ok. At det alligevel stadig er sådan, er nok en del af den måde, vi har indrettet samfundet på, hvor kvinder stadig tager mest barsel og vælger at arbejde i de fag, hvor lønnen og indflydelsen generelt er mindre.