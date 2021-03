Danskere er enige: Luk så op, Mette!

Flere partier efterspørger en yderligere genåbning af det danske samfund. Ekstra Bladet har været på Frederiksberg for at høre danskerne, hvad de synes om genåbningen

Blomsterhandleren er i gang med at køre dagens sortiment ud på fortovet, en duft af frisk bagværk rammer næsen, hver gang skydedøren til bageren går op, og folk med barnevogne og solbriller går tur med to-go kaffe i hånden og huer på hovedet.

Om to dage er det præcis et år siden, at Mette Frederiksen på et pressemøde meddelte, at Danmark skulle lukkes ned. Og spørger man danskerne, så er det nu på tide, at samfundet åbnes op igen.

Det summer af liv på Frederiksberg, hvor Ekstra Bladet tirsdag er taget ud for at tale med danskerne om, hvad de synes om en yderligere genåbning af vores samfund.

På tide

Lars Karlsen på 39 går tur med sin datter Agnes i klapvognen, da Ekstra Bladet fanger ham.

Lars Karlsen på 39 arbejder til dagligt som pædagog. Foto: Linda Johansen

- Jeg synes, det er ved at være på tide, at vi åbner yderligere op. Jeg synes, strategien har været fin, og at de har givet sig god tid til det. Men nu synes jeg, at vi er klar til, at der gerne må ske lidt mere, siger han.

- Steder som storcentre er jeg med på, måske ikke er det bedste at åbne op, men jo flere butikker, der kan åbne, jo bedre, tænker jeg. Og så kunne jeg godt snart tænke mig at komme til frisøren, siger han og griner.

- Jeg glæder mig til at kunne komme lidt ud. Møde nogle mennesker og kunne sidde på caféer og barer. De der steder, hvor der er lidt liv og stemning.

Store konsekvenser

Mai-Britt Fly synes også, at det er på tide, at der åbnes mere op.

Mai-Britt Fly på 61 arbejder som aktivitetskoordinator på et plejehjem. Foto: Linda Johansen

- Jeg synes, vi skal åbne lidt mere op. Jeg synes meget, det har været ud fra et forsigtighedsprincip – gange 10 – og det er også fint, og jeg synes, det er klaret godt. Men nu synes jeg, det bliver nødt til at åbne op. Det har for store konsekvenser på andre områder.

- Jeg synes at alle børnene og de unge skal tilbage i skole og på uddannelser. For som jeg hører og kan se, så har de det rigtig svært. Jeg glæder mig allermest til, at kulturen kan åbne. Biograf, teater, musik og festivaler, siger hun.

Det er fjollet

26-årige Emma Dyhr Jensen er studerende, og hun er ikke i tvivl om, at en yderligere genåbning er på sin plads.

Emma Dyhr Jensen er 26 og studerende. Hun glæder sig til, at undervisningen ikke længere skal foregå online. Foto: Linda Johansen

- Jeg synes, det er fjollet, at det bliver ved med at være så lukket. Der er mange, der har det dårlig psykisk, og folk går konkurs. Vi kan ikke blive ved med at pakke os selv ind i vat og undgå det på den måde, det er bare at løbe fra problemerne i stedet for at tage det aktivt, synes jeg.

Hvad synes du, der skal være det næste til at åbne?

- Jeg synes helt sikkert, at det er frisørerne og flere af de selvstændige. Efter det skal det være skolerne og universiteterne, for man mister rigtig meget læring på, at det hele skal være online og på Zoom, siger hun og fortæller, at hun glæder sig allermest til, at barerne og nattelivet åbner igen - selvom hun ved, at der er lange udsigter.

En normal hverdag

Karen på 71 taler også for en genåbning.

Karen, 71 år. Foto: Linda Johansen

- Jeg synes, man skal prøve at få resten af eleverne i skole igen. Jeg glæder mig til, at vi kan få en normal hverdag igen, men jeg er jo privilegeret - jeg får min løn, og jeg kan gøre, som jeg vil. Så det har ikke generet mig så meget.

Gør, hvad der bliver sagt

Rosinen i pølseenden er Svend Christiansen på 88, som har tillid til, at regeringen træffer den rigtige beslutning.

Svend Christiansen på 88 er pensioneret. Han stoler på, at regeringen har bedre forstand på genåbning, end han selv har. Foto: Linda Johansen

- Jeg synes, de er kloge i regeringen, og vi har sat dem til at varetage interesserne. Jeg går ud fra, at de snakker med personer, der har mere forstand på det, end jeg har. Så jeg gør, hvad de siger. Så enkelt er det, siger han.

- Min kone er ikke godt gående, så vi klager ikke over at være derhjemme. Og vi har en altan, vi kan gå ud på, så det er fint for mig, siger han og fortæller, at han glæder sig allermest til, at hans børn, børnebørn og oldebørn kan komme på besøg uden at skulle testes først.