Danskere evakueret fra Kina: 'Alle har det godt'

Natten til mandag landede et fly i Roskilde Lufthavn med ti danskere, der alle var blevet evakueret fra Hubei-provinsen i Kina på grund af frygt for den nye corona-virus.

Mandag morgen oplyser Sundhedsstyrelsen, at alle de ti danskere havde det godt ved ankomsten, og at ingen viste sygdomstegn.

To personer vurderes dog til at være i høj risiko for at være udsat for corona-smitte, og de er derfor i hjemmekarantæne i 14 dage.

- Vi havde to overlæger ude i lufthavnen, som tog imod de hjemvendte. Vores læger fik oplysninger fra forsvarets læge, og de har snakket grundigt med hver enkelt af de ti, for at få oplysninger om både deres ophold i Kina og deres hjemrejse. På den baggrund har vi foretaget en konkret risikovurdering af hver enkelt ud fra Sundhedsstyrelsens retningslinjer, lyder det fra Anne-Marie Vangsted, direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed, i en pressemeddelelse.

Hun oplyser samtidig, at de øvrige otte er vurderet til at have lav risiko for at være blevet smittet med coronavirus. Alle personerne er blevet 'grundigt informeret om forholdsregler'.

Sundhedsstyrelsen oplyser, at alle personer løbende er blevet vurderet for tegn på coronasmitte, og at en betingelse for at rejse videre var, at man ikke viste sygdomstegn.

Den vurdering betød, at en enkelt dansker søndag blev indlagt på hospitalet i Bruxelles, fordi vedkommende viste sygdomstegn, og der var derfor frygt for at vedkommende kunne være blevet smittet.

- Vi tager ingen unødig risiko i forhold til at forebygge smittespredning i befolkningen, samtidig med at vi også tager hensyn til de borgere, der er kommet sikkert hjem fra et risikoområde, så vi ikke sætter folk i karantæne uden grund, lyder det fra Søren Brostrøm, der er direktør i Sundhedsstyrelsen.

Han oplyser, at fordi det er relativt få personer, der er tale om, har man valgt at lave hjemmekarantæne frem for at lave store karantænefaciliteter.