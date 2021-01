Danskere får bøder i østrigsk skisportsområde

Der har været bøderegn over udlændinge i skisportsområdet i Sankt Anton am Arlberg i Østrig. 96 har fået bøder for at bryde landets coronaregler - inklusiv et ukendt antal danskere.

Det skriver Reuters.

'Blandt andre britere, danskere, svenskere, rumænere, tyskere, australiere, irere og polakker er blevet undersøgt og har fået bøder, lyder det i en pressemeddelelse udsendt af politiet i Tyrol.

Danske skiturister fester i nedlukket Østrig

Verden har været lukket mere eller mindre ned siden foråret, men det har ikke afholdt udlændinge - heriblandt danskere - at søge ned mod Østrig for at stå på ski.

Omgår indrejseforbud

Det er tidligere blevet meldt ud af borgmester i Sankt Anton, Helmut Mall, at personer fra hele Europa omgår landets indrejseforbud ved at melde sig som arbejdssøgende. Og nu er hammeren altså faldet.

Det er uklart, hvilke regler som skituristerne har overtrådt, men politiet i Tyrol skriver en i en pressemeddelelse, at udlændingene har brudt lockdown- og indrejseregler samt en lov om at registrere sin adresse.

Danske skiturister fester i nedlukket Østrig

De personer, der har brudt reglerne, skal til lommerne, og har fået bøder på mod 2180 euro euro. Det svarer til 16.200 danske kroner.

Og de danske skiturister har også fået Mette Frederiksen (S) vrede at føle på hendes fortrukne medie, Facebook.

'Er der unge, der er taget på skiferie i Østrig? Tilsyneladende. Er det i orden? Nej.

'Men de fleste børn og unge – langt, langt de fleste faktisk - de er stået op til endnu en dag med hjemmeundervisning foran skærmen. De passer deres ting, gør deres bedste, hænger i og rejser hverken til Østrig eller Dubai, skrev statsministeren på sin Facebook.

Jeppe Kofod: Usolidarisk at rejse ud