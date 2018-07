Danskere fanget i feriehelvede: - Jeg skal ikke have mere sol!

Ved du noget? Tip os på 1224@eb.dk eller SMS/MMS på 1224 (koster alm. takst)

Lige nu hersker der et sandt turistkaos på den populære græske ferieø Rhodos. Alle lufthavnens IT-systemer har tilsyneladende også taget sommerferie, og det har efterladt en kæmpe gruppe rejsende i vildrede.

Søndag nat klokken 02.00 lød meldingen, at alle afgange fra Rhodos er blevet aflyst.

Ekstra Bladet har været i kontakt med flere danskere, der oplever kaosset på nærmeste hold.

Kaos i lufthavn – danskere kan ikke komme hjem

- Vi blev hentet klokken 22.00 på hotellet og skulle egentlig havet fløjet klokken 00.30. Men da vi kommer herud er alt ude af kontol. Systemet er nede, siger Stuart Riisbøll til Ekstra Bladet.

Han har i de seneste otte dage være på ferie på øen med sin datter.

Stuart Riisbøll beretter om, at folk har sovet udenfor på liggestole. Foto: Privat

Flere timers uvished

Først efter mere end fem timers venten finder den lille familie ud af, hvad der skal ske med dem.

- Vi venter og venter og forsøger at få fat nogle guides. Pludselig finder vi ud, at der er et par busser, som kan køre os til et hotel. Der er klokken 04.15 og siden der, har jeg ikke sovet, siger han nedslået.

Stuart og datteren er dog langt fra de eneste, der blevet fragtet til samme hotel.

- Folk ligger over det hele: på græsset, på liggestole, foran kantinen, på trapperne, i receptionen ligger folk på gulvet og sover. Og vi får intet at vide.

Skiftende forklaringer

Mens Ekstra Bladet har Stuart Riisbøll i røret, sider han udenfor under en parasol og kigger op på den græske sommerhimmel. Den er ikke helt som den plejer.

- Normalt drøner en eller to fly forbi i minuttet. Men der er intet deroppe.

Sidste besked fra rejseselskabet Spies, som rejsen er booket igennem, lyder, at de frustrerede rejsende kan få gratis morgenmad. Men det er ikke just noget, der løfter humøret.

- Problemet er, at den ene historie overløber den anden. Nogle siger, at vi kommer hjem i morgen, mens andre siger, at det måske kan blive i dag. Jeg skal ikke have mere sol.

Midt i snakket udbryder Stuart Riisbøll pludselig:

- Jeg kan se et fly. Det er da fantastisk, hvis det lander, siger han med et glimt af håb og opløftelse i stemmen.

Spies: - Intet nyt Hos det danske rejsebureau Spies er man ærgerlig over situationen, men de fortæller samtidig, at det er ude af deres hænder. - Jeg har hørt rygter om, at det faktisk skulle være 14 lufthavne rundt om i Grækenland, der er blevet ramt, siger Torben Andersen, kommunikationschef hos Spies. Selskabet forsøger at søge ledig kapacitet på flyene, der kommer til øen, så alle danskere kan komme hjem. Problemet er bare, at hele Europa er på jagt efter ledig kapacitet. - Alle står i kø, efter at få et fly. Lige nu er der ingen tidshorisont på, hvornår danskerne kan forventer at komme hjem endnu. Intet nyt

I alt får cirka 6000 turister fra hele verden ufrivilligt forlænget deres ferie på øen. De danske gæster er alle blevet indlogeret det samme hotel. - Da det er den største rejsemåned, har det været umuligt at ledige værelser til gæsterne. Men de kan bruge alle faciliteterne på hotellet. - Det er den bedste løsning, vi har. Kommunikationen mellem selskabet og gæsterne foregår for det meste via sms eller gennem guiderne på hotellet. - Men der ikke ret meget nyt i øjeblikket, da vi ikke har fået noget fly endnu, oplyser kommunikationschefen. I alt har 424 danskere være fanget på øen, mens endnu 212 mangler at komme hjem. Vis mere Luk

Sådan så det ud i lufthavnen:

