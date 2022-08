Danskere fanget i feriemareridt: - Vi bor midt i en byggeplads

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Støv overalt, larm fra tidlig morgen til aften og byggekaos.

Sådan beskriver en række danskere, som Ekstra Bladet har talt med, forholdene på Playitas Resort på den kanariske ø Fuerteventura.

De har alle booket rejsen gennem Apollo Rejser, som de nu retter skarp kritik imod.

Allerede før de når ind i receptionen, møder gæsterne på Las Playitas byggerod. Privatfoto

Chokerende

Ekstra Bladet er kommet i besiddelse af omfattende billed- og videomateriale fra de danske turister, der tydeligt viser, hvordan resortet mest af alt ligner én stor byggeplads, hvor larmen ingen ende vil tage.

- Vi bor midt i en byggeplads, men det har vi ikke fået noget at vide om før afrejsen. Det viser sig, da vi kommer herned, at hele området omkring receptionen, restauranten og poolen er én stor byggeplads, hvorfra der kommer en vældig larm, indleder 48-årige Michael Nørgaard.

- Vi bliver vækket tidligt om morgenen af en vinkelsliber, som bare kører. Det fortsætter, når du går ned til morgenmaden. Du sidder simpelthen bare midt i en byggeplads, siger familiefaderen til Ekstra Bladet.

66-årige Susan Telling-Petersen er enig i kritikken.

- Der er to ting i det. Det ene er selvfølgelig støjen. Man kommer jo herned for at slappe af, men det er næsten umuligt at få fred og ro ved poolen. Den anden ting, som især er vigtig for børnene hernede, er, at det står ind over poolen med støv, som de skal bade i og indånde. Det ligger på alle bordene, når vi spiser til morgen og aften.

Flere medlemmer af denne gruppe danskere, som lige nu er på ferieresortet, langer ud efter Apollo Rejser. Privatfoto

Stamkunde vred

Allan Lund har gæstet Las Playitas fem gange, mens hans kone har besøgt resortet på den kanariske ø hele syv gange. Denne ferie kan meget vel blive ægteparrets sidste besøg.

- Som jeg også har skrevet til Apollo, synes jeg faktisk, at de pisser på deres loyale kunder, tordner den 47-årige.

Alle de gæster, som Ekstra Bladet har talt med, pointerer desuden, at det er dybt problematisk, at nogle gæster har fået tilbudt kompensation, mens andre intet har fået trods gentagne henvendelser til guiderne.

- Vi har hørt, at nogen har fået tilbudt store erstatninger. Vi er blevet tilbudt 400 kroner pr. booking. Det er jo ikke i orden, siger Allan Lund.

Michael Nørgaard og hans familie på fire personer har slet ikke fået tilbud om nogen kompensation, oplyser de blandt andet til Ekstra Bladet.