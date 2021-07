Danskere fanget i oversvømmelser: Mistede bilen i vandmasserne

Under et endagsbesøg i den tyske by Altenahr sidste år faldt Marlene Caroc Jørgensen og hendes mand Christian for området.

Og derfor besluttede parret sig for at bruge en uge af ferien i år på at udforske det nærmere.

Men turen blev langt fra, hvad de havde drømt om.

Altenahr i delstaten Rheinland-Pfalz i det vestlige Tyskland er nemlig en af de byer, der er hårdt ramt af oversvømmelser, efter massive regnmasser væltede ned over Tyskland, Belgien og Holland i torsdags.

- Vi er taknemmelige over at være i live, for byen er fuldstændig ødelagt, fortæller 47-årige Marlene Caroc Jørgensen, der sammen med sin mand ankom til Altenahr onsdag formiddag efter et par dage i Bonn godt 30 kilometer derfra.

Marlene Caroc Jørgensen og manden Christian fik forkortet deres ferie betragteligt, da den by, de besøgte, blev oversvømmet. (Privatfoto)

Strømmen gik på restauranten

I Altenahr tjekkede parret ind på et hotel, mens regnen silede ned. Hotelejeren forsikrede dem dog om, at regnen snart ville stoppe og blive erstattet af solskin dagen derpå.

Men da de tog ind på et andet hotel for at spise, og strømmen pludselig gik midt i maden, kunne parret godt regne ud, at det ikke bare var et regnskyl, der skulle overstås.

- Vi gik ud og kiggede og kunne godt se, at det her ikke ville ende godt. Men vi havde slet ikke forestillet os, at det ville blive så slemt, siger Marlene Caroc Jørgensen, der til daglig arbejder som sygeplejerske.

De store mængder vand gjorde, at parret ikke kunne komme tilbage til deres hotel, og derfor besluttede de sig for at booke et værelse på det hotel, de spiste på. Men den beslutning droppede de hurtigt igen.

- Vandet begyndte at stige, og så sagde min mand, at her skulle vi ikke sove. Så vi gik udenfor, hvor vi kunne se en katolsk kirke, der lå højere oppe, og der gik vi op, fortæller hun.

Et hus i Altenahr - fuldstændig raseret af oversvømmelserne i byen. (Foto/screendump fra video: Lino Mirgeler/Ritzau Scanpix)

Kunne høre ruderne knuse

Omkring 50 mennesker - primært turister - søgte ly i kirken natten over, og her var de uden for fare.

- Vi kunne se, at det var et trygt sted, men det var alligevel så tæt på, at vi kunne høre ruderne knuse, og vandet bruse ned gennem gaderne. Det var virkelig surrealistisk, fortæller den 47-årige sygeplejerske.

Dagen efter kom flere til kirken - heriblandt nogle ældre, som var blevet reddet ud af deres hjem. Og her gik katastrofens omfang for alvor op for Marlene Caroc Jørgensen og hendes mand.

- Vi mødte en ældre mand, der havde forsøgt at redde sin kone gennem 60 år. Men oversvømmelserne tog både hende og hans hus. Han havde mistet alt, fortæller hun.

Hotelejer i tårer

At søge ly i kirken viste sig at være en klog beslutning. De to hoteller, hvor det danske par havde planlagt at bruge natten, blev nemlig begge hårdt ramt af vandmasserne.

- Før vi gik, nåede vi at se den ene hotelejer bryde sammen. De er lige kommet igennem corona, og det er nu, de skal tjene deres penge. Det var virkelig barskt at være vidne til. Og det var nok noget af det, der ramte mig hårdest - alle de her mennesker, der skulle blive og have deres hverdag her, siger hun og uddyber:

- Vi kan tage hjem til vores fine hus, der står og venter på os. Men det her er deres hjem og levevej.

Billeder fra Altenahr viser, hvordan de massive vandmasser har raseret byen. (Foto/screendump fra video: Lino Mirgeler/Ritzau Scanpix)

Bil forsvandt i vandmasserne

Og parret er da også på vej hjem til Danmark - fem dage før tid.

- Vi skulle først have været hjemme onsdag, siger Marlene Caroc Jørgensen, der sammen med sin mand og et svensk par Altenahr torsdag aften. Her blev de kørt til Köln, hvorfra det danske par lejede en bil og kørte videre til Hamborg og Flensborg. Herfra går turen videre til Danmark.

- Vi vil gerne hjem, men vi skal lige mærke livet og solen - og have et lille pusterum og lidt søvn, så vi er blevet enige om at tage det stille og roligt på hjemturen, siger hun.

De lejer en bil, fordi deres egen bil stod parkeret foran deres hotel og forsvandt i vandmasserne. Det samme gjorde store dele af de ejendele, de havde efterladt på hotellet, men det betyder ikke det store for parret.

- Det er så uendelig ligemeget. Det har jeg sagt nogle gange de sidste par dage. Når vi for eksempel lige kom til at tænke: 'Hvad med vores tøj' - men det er jo fuldstændig ligegyldigt i denne situation, siger Marlene Caroc Jørgensen.

