Danskere fanget i røghelvede

Selvom de er langt fra flammerne, kan de historiske skovbrande i Californien mærkes i San Francisco.

Det fortæller flere danskere, der er bosat i og omkring San Francisco, til Ekstra Bladet.

- Vi kan kun gå ud med masker. Vi kan ikke cykle eller gå en tur, fortæller Ervin Hansen, der er salgs- og udviklingschef hos en mindre virksomhed.

Maske indendørs

For nylig oplevede Ervin Hansen og hans kæreste, at det brændte i nærheden af deres hjem.

Det betød at både dyr og beboere i området Livermore måtte evakueres.

Ervin Hansen og hans kæreste er dog i sikkerhed nu, men røgen er generende:

- Min kæreste har astma, og sådan en dag som i dag skal hun også have maske på indendørs.

Askeregn

En anden dansker i området Helle Glavind skriver til Ekstra Bladet i en besked, hvordan dagslyset er forsvundet, og aske falder fra himlen:

'I onsdags var det en mørk dag - (som nat). Og i går eftermiddags regnede det med aske.'

Hun fortæller også, hvordan de lokale medier er begyndt at omtale brandene som et 'wake up call'.

Det skyldes, at brandene i Californien er de værste, man har oplevet i delstatens historie.