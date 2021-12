Danskere fanget i test-helvede: Her er årsagen

Adskillige danskere oplever at vente i flere døgn på deres pcr-svar. En systemopdatering får skylden, og nu forsikrer SSI, at de er tilbage i normal drift

Et testcirkus med tusindvis af danskere som ufrivillige klovne har turneret landet rundt i weekenden.

Marie Weywadt og hendes familie var fredag eftermiddag nogle af de tusindvis af danskere, der måtte i kø for at blive testet for coronavirus.

Omkring klokken 17 fik de pinden i halsen og gik rolige hjem. En tidlig juleaften med svigerfamilien var først søndag, så der var masser af tid til at få svar. Troede de.

Men svaret kom aldrig.

- Derfor måtte vi tage en tur op og få en lyntest, og så bonede to af testene ud. Så gik vi lidt i panik. Det er jo dybt frustrerende, for de der lyntest er jo ikke 100 procent sikre. Så vi stod i en situation, hvor vi er gået ude blandt andre i god tro, fordi vi ikke havde fået det svar fra fredag. Men det værste er jo, at julen er ødelagt, siger Marie Weywadt.

Familien fra Smørum har efterfølgende - mere end 50 timer senere - fået bekræftet deres positive svar i en pcr-test, og de kan se frem til en jul indendøre. For nu starter testhelvede, hvor de øvrige familiemedlemmer skal have tre test på seks dage. På straksdagen, fjerdedagen og sjettedagen.

Masser af henvendelser

Og de er langtfra de eneste. Ekstra Bladet har fået henvendelser i massevis fra danskere, der har måttet vente i flere døgn på deres svar. Heriblandt Anette fra Ballerup.

- Vi blev testet fredag aften klokken 21.20. Der er fem smittede på mit arbejde og min datters matematik-lærer var smittet, så det var fra alle sider. Nu sidder vi bare og venter. Det er så irriterende, siger Anette, der i skrivende stund stadig ikke har fået svar.

Samtidig fortæller hun, at hun har fået oplyst, at der var tale om en systemopdatering i perioden, og den var årsagen til ventetiden.

- Systemopdateringen var mellem 17. december og 18. december. Nu er det altså 20. december. Come on, siger hun til Ekstra Bladet.

Der er rift om pcr-testene i Region Hovedstaden. Arkivfoto: Marius Renner/Polfoto

Det får skylden

Ekstra Bladet har været i kontakt med SSI.

De oplyser, at det netop er den systemopdatering på omkring tre timer, der har fået puklen til at bygge sig op og skubbe til svartiderne.

- Men hvorfor laver i en systemopdatering netop nu, når alle flest danskere skal testes?

- Vi har ikke haft noget med den at gøre. Mere kan jeg ikke sige, oplyser SSI's pressemand.

Samtidig oplyser de nu, at længden af svartiderne bør være tilbage til normalen. Det vil sige, at der kan forventes svar senest dagen efter testen.

