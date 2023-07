Danskere fanget: Kæmpehagl smadrer campingplads

Har du oplevet haglvejret i Italien? Send billeder og video på sms til 1224 eller på mail 1224@eb.dk

Sådan lyder den noget triste melding fra 52-årige Clint Horndrup, der fik sig et chok natten til mandag på sin familieferie ved Gardasøen i Italien.

Omkring midnat væltede det nemlig ned med gigantiske hagl, der smadrede familiens biler og satte en brat stopper for ferien for flere danskere i området.

- Det er ferien fra helvede. Det er helt sindssygt. Den bil, vi har hernede, er totalskadet, og der er en, der har fået hul i hovedet. Den lokale købmand sagde, at hun aldrig har oplevet noget lignende, siger Clint Horndrup til Ekstra Bladet.

Ifølge mediet italy24 har haglvejret ramt store områder omkring Milano og har endda kostet en kvinde livet i regionen Brianza.

De massive hagl har totalskadet Clint Horndrups bil og forvandlet campingpladsen til en krigszone. Privatfoto

Brækket arm og hul i hovedet

Familien befandt sig på campingpladsen Camping Wien i den sydlige ende af Gardasøen, da uvejret ramte.

- Det er hele området omkring søen, der er ramt. Det var hagl på størrelse med tennisbolde og appelsiner. Det skete omkring midnat. Hele campingpladsen lignede en krigszone i nat, og vi har ikke sovet, siger danskeren.

Clint Horndrup er afsted med svigerfamilien i en gruppe på syv, der nu afventer svar fra den internationale SOS-linje.

- Vi venter på svar fra SOS International, der ville vende tilbage hurtigst muligt, så vi måske kan få en bil at køre i. Vi kom lørdag, men ferien er jo ødelagt. Måske bliver vi sendt hjem med fly afhængig af situationen med bilerne.

Og ifølge Clint ramte haglene også en anden gruppe danskere, hvor en dansk mand efter sigende både har fået hul i hovedet og brækket armen, fordi haglene fløj ind igennem campingvognens ruder.

Også campingpladsen Camping Bella Italia blev hårdt ramt. Privatfoto

Fly nødlandede

De massive hagl har ikke kun skabt problemer på landjorden.

Mandag tvang haglvejret over Milano ligeledes et passagerfly til at nødlande, efter at haglene havde beskadiget flyets front og vinger i luften, skriver amerikanske CBS News.