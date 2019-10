Danskere fanget på hotel i vanvittig tyfon: - Hele bygningen gav et ryk

Dansk far og søn sidder på hotel, mens Hagibis har fået over 600.000 japanere evakueret

Tyfonen Hagibis skaber massive oversvømmelser og ødelæggelser i Japan i disse timer.

Også super-metropolen Tokyo er ramt af den supertyfonen, der beskrives som en af de voldsomste i historien.

Danske Thomas Feldborg Lohse landede fredag på ferie i Japan med sin 15-årige søn og sidder i disse timer fanget på deres hotel midt i Tokyo, mens tyfonen raser uden for vinduerne.

Thomas Feldborg Lohse med sønnen i Japan, før tyfonen ramte. Privatfoto

Ekstra Bladet har talt med den danske far, som kan kigge fra sit hotelværelse ned på en spøgelsesby.

- Det er meget mærkeligt. I går var der gang i den alle vegne. Nu er der ingen på gaden. Der er helt tomt, siger Thomas Feldborg Lohse.

Super-tyfon: 600.000 evakueret i Japan

Danskeren understreger, at Tokyo ikke er lige så slemt ramt som andre egne af Japan, hvor 619.000 borgere er evakueret på grund af det farlige vejrfænomen. Det skriver NHK.

- Men det blæser helt vildt. Også mere, end man skulle tro eller kan se på billeder. Vi bor på 10. etage, og pludselig gav hele hotellet, bygningen et ryk. Der tog vi altså elevatoren i ned i stuen, siger Thomas Feldborg Lohse.

Thomas Feldborg Lohse fortæller til Ekstra Bladet, at butikker har lukket, og at personalet på hotellet har anbefalet, at man ikke går ud.

- Det er ærgerligt. Men der er ikke så meget at gøre ved det. Vi skal kun være her en uge, så nu bliver vores program dobbelt så presset. Vi må se, om shinkansen (japansk tog red.) bliver påvirket, når vi skal til Kyoto.

De japanske meterologiske myndigheder har ifølge NHK aktiveret det højeste alarmberedskab. Der er udstedt varsel om ekstrem regn i Tokyo såvel som egnene Gunma, Yamanashi, Shizuoka, Kanagawa, Saitama, og Nagano. Der er tale om egne i det centrale samt østlige Japan.

Jordskælv oveni hatten

Også danskeren Niels Frydenholm, der lige nu er i Tokyo, rapporterer om ekstremt vejr. Og tilmed et jordskælv.

'Stilhed før stormen - lukkede butikker, restauranter og caféer, og næsten tomme gader. Billedet er fra lørdag eftermiddag Imens vi venter på at Hagibis når frem til Tokyo, var der også et jordskælv kl 18.21 (målt til 5,7), der gav lidt rystelser', skriver Niels Frydenlund, der har sendt dette billede: