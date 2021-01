Danskere fester i udlandet: Udenrigsministeriet advarer mod smitte

Det er et fåtal af danskere, som ikke overholder rejserestriktionerne, lyder det fra direktør i Udenrigsministeriet Erik Brøgger Rasmussen. - Men der er nogen, der har et behov. Det er åbenlyst, siger han

Til trods for at vi er midt i en pandemi, er der stadig et fåtal af danskere, som rejser til udlandet for blandt andet at lufte danseskoene.

Torsdag kunne DR således fortælle, at danske unge tager til Østrig for at feste. Historien kommer i kølvandet på de seneste dages fokus på, at danskere rejser til Dubai for at slippe for coronarestriktionerne herhjemme.

Udenrigsministeriet oplyser til Ekstra Bladet, at de 'er bekendt med, at rejsende fra flere lande, herunder Danmark, er i Østrig for at deltage i skisportsaktiviteter'.

Direktør i Udenrigsministeriet, Erik Brøgger Rasmussen. Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix

De vurderer dog, at det er et fåtal af danskerne, som ikke formår at holde sig til de gældende rejserestriktioner.

- Vi har ikke eksakte tal for, hvor mange danskere, der rejser ud lige nu. Men det generelle billede er, at der ikke er tale om ret mange, siger direktør i Udenrigsministeriet, Erik Brøgger Rasmussen, til Ekstra Bladet og henviser til, at antallet af rejsende i de danske lufthavne eksempelvis er faldet betragteligt.

- Men der er nogen, der har et behov. Det er åbenlyst, fortsætter han.

Frygter mutationer

Erik Brøgger Rasmussen understreger, at Udenrigsministeriets holdning er, at folk bør blive hjemme.

- Vores budskab er klart: Hele verden er i rød. Vi synes ikke, man bør tage til hverken Østrig, Thailand eller Dubai, siger direktøren.

- Det handler jo i høj grad om at forhindre, at smitten bliver flyttet rundt, og i særdeleshed i forhold til de mutationer, vi er bekymrede for at få ind eller sprede til andre lande, fortsætter han og henviser til den britiske og den sydafrikanske mutation, som begge er blevet registreret i Danmark.

Erik Brøgger Rasmussen tilføjer, at selvom vi har indført krav om fremvisning af negativ test ved indrejse i Danmark, kan man ikke være helt sikker på at kunne holde smitten ude.

- Det er ikke nogen garanti. Man kan godt være smittet, uden at en test slår ud, ligesom man kan have en falsk negativ test, siger direktøren.

- Og så gælder kravet jo desuden ikke ved kørsel i bil ind over grænsen.

Ifølge Erik Brøgger Rasmussen er det derfor vigtigt at overholde rejserestriktionerne.

- Coronavirussen muterer hele tiden, og i nogle tilfælde udvikler den sig og bliver eksempelvis mere smitsom og eventuelt mere resistent over for vacciner. Det vil vi gerne undgå, siger han.

Danske turister

Ekstra Bladet har forsøgt at få et overblik over, hvor mange danskere, der opholder sig i Østrig og Thailand.

Udenrigsministeriet oplyser hertil, at der lige nu er registreret 190 rejsende på Danskerlisten for Østrig og 191 for Thailand. De understreger dog, at listen ikke kan ses som et retvisende udtryk for, hvor mange danskere der befinder sig i de to lande.

Mange borgere vælger nemlig at registrere sig på danskerlisten, før de rejser ud af Danmark, for eksempel hvis de overvejer en rejse til et givet land. Nogle glemmer også at framelde sig, når de er vendt hjem igen.

Torsdag berettede flere internationale medier, at 89 udenlandske statsborgere er blevet anholdt til en ulovlig fest på en bar på øen Koh Phangan i Thailand.

Det danske Udenrigsministerium bekræftede i den forbindelse over for Ekstra Bladet, at en dansker er anholdt i sagen. Det kan du læse mere om her.