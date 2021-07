Danskere flyver hjem selvom de er smittede

Er du blevet testet positiv på en rejse til udlandet, men valgte at flyve hjem alligevel? Skriv til os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk.

Nogle danskere vælger at rejse hjem fra deres ferie, selvom de er smittede med coronavirus - og klar over det.

Det skriver TV 2, som har talt med direktør i Udenrigsministeriets Borgerservice Erik Brøgger Rasmussen om tendensen.

- Vi har fået henvendelser fra danskere, der måske er overraskede over, at de er blevet smittet på ferien. Nogle af dem har ingen symptomer og siger, at 'nu tager jeg altså hjem'. Og så ved vi, at de er taget i lufthavnen og er rejst, fortæller han til mediet og understreger, at han finder det 'ekstremt uhensigtsmæssigt'.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Erik Brøgger Rasmussen ses her til et pressemøde i april 2020. Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix

Smitten stiger

Bliver man smittet, mens man befinder sig i udlandet, er det ellers meningen, at man skal isolere sig og følge de lokale myndigheders anbefalinger for at mindske risikoen for at bringe smitten videre til andre.

Noget, flere danskere altså vælger at ignorere.

Og andelen af danskere, der smittes i udlandet, stiger. Tal offentliggjort af Styrelsen for Patientsikkerhed tirsdag viste således, at hver sjette coronasmittede, der var testet positiv indenfor den seneste uge, formodede at være blevet smittet i udlandet.

Det var en stigning fra ugen før, hvor det derimod var hver niende, der formodede at være blevet smittet i udlandet.