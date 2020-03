Danskere frygter coronavirus: Stor efterspørgsel på testamenter

Har du fået lavet et testamente, fordi du frygter for coronavirus? Skriv til os på 1224@eb.dk eller send en SMS til 1224 (alm. SMS-takst).

Den smitsomme coronavirus har på få uger ændret de fleste danskeres liv og hverdag.

Intet er, som vi kender det. Heller ikke vores tanker om døden.

Det mærker man hos virksomheden familietestamente.dk, der siden 2016 har specialiseret sig i at lave testamenter og ægtepagter online og indenfor 24 timer.

Økonomisk usikkerhed

Virksomheden har eksisteret siden 2016, men kunne mærke efterspørgslen stige markant efter statsminister Mette Frederiksens pressemøde onsdag aften 12. marts, hvor Danmark blev lukket delvist ned.

Nedlukningen har fået virksomheder til at dreje nøglen om og fyre deres ansatte. Og den økonomiske usikkerhed får folk til at frygte for fremtiden.

- Vi kan mærke, at folk er bange. De er usikre på deres arbejdssituation og indkomst, og selvom det er en udgift at få lavet et testamente, så er det pludselig blevet en prioritering fra folks side, fortæller Emma Novak.

Vil sikre familien

Normalt får virksomheden mange henvendelser om rådgivning, men vejen derfra og til at få lavet et testamente kan være lang. Det er den ikke længere.

- Folk ved godt, at de skal have lavet et testamente på et tidspunkt i deres liv, men hvor mange normalt siger, 'der er mange år, til vi dør, vi skal nok nå det', er døden nu blevet mere virkelig, fortæller virksomhedens 28-årige stifter, Emma Novak.

- De indser, at grundet alt det, der sker med coronavirus ude i verden, så er man måske ikke udødelig. Og så vil mange gerne sikre sig selv og sin familie.

Godt sikret med testamente

Ifølge Emma Novak er det ikke en bestemt aldersgruppe, der får lavet testamenter. Det er både yngre og ældre mennesker, men især par, der har børn og bolig sammen, uden at være gift, vil nu have lavet testamenter i en fart.

- Den her gruppe har måske tidligere tænkt: 'vi er kun i midten af 30'erne. Det skal vi ikke tænke på nu'. Men det er gået op for dem, at hvis den ene går bort, skal den anden kunne sidde i huset eller lejligheden.

Det skyldes, at kærester, der bor sammen og har børn, intet arver fra hinanden, hvis de ikke er gift.

- Arven går til børnene, og børn under 18 år kan ikke modtage arv. Den skal båndlægges, og det betyder, at alt, hvad mor eller far ejer, skal frigives i kontanter. Derfor risikerer man, at bilen eller huset skal sælges. Med et testamente kan man arve 87,5 procent efter hinanden, så der er man sikret virkelig godt, fortæller Emma Novak.