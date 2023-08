Danskere har fået psykiske mén efter voldsomme skovbrande

Flere af de danskere, der var på ferie på Rhodos under de voldsomme skovbrande, har efterfølgende haft psykiske udfordringer.

Radio4 har været i kontakt med flere af de hjemvendte familier, og de beretter blandt andet om sygemeldinger, søvnbesvær, humørsvingninger og pludselige grådanfald.

Flere haft også haft behov for krisehjælp efter hjemkomsten.

Det gælder blandt andre Thomas Andreasen fra Hvidovre, der til daglig er IT- og forretningsudvikler, og som var på Rhodos med sin kæreste og to børn på ti og 13 år for nogle uger siden.

Annonce:

- Vi vidste ikke, hvordan vi skulle reagere og var alle lidt i granatchok. En af de ting, som er svær at bearbejde i dag, er at huske tilbage på, da vi sammen med flere tusinde andre gik så hurtigt væk fra flammerne, hvor flere drattede om med hedeslag, mens min søn spurgte, om vi skulle dø. Samtidig fløj redningshelikoptere over hovedet på en, mens solen er malet rød på grund af ilden og røgen. Den tanke hænger stadig, fortæller Thomas Andreasen.

Også Maiken Offersen fra Viborg har haft det svært efter en familietur til Rhodos.

Med sin fem måneder gamle søn på armen måtte hun flygte fra flammerne og røgen, da brandene på den græske ferieø kom ud af kontrol.

- De seneste uger har været hårde. Vi blev hos min svigerfamilie i en uge, efter vi kom tilbage, for lige at lande igen. Min mand måtte tage halvanden uges sygemelding efterfølgende. Vi er ni fra rejsen, som har takket ja til at få krisehjælp, fortæller Maiken Offersen og tilføjer, at det især er humørsvingninger og ingen energi, som de mærker efter turen.

Annonce:

- Min mand begyndte igen på arbejde i onsdags. Og torsdag måtte jeg ringe ham hjem, fordi jeg var fuldstændig færdig. Det var første dag, hvor jeg skulle stå alene med min søn efter turen, og jeg blev nødt til at få hjælp af min mand to timer efter, han var taget på arbejde. Man er energiforladt og ked af ked, fortæller hun.

Ifølge rejsebranchen blev 300-400 danske turister evakueret fra deres hoteller på Rhodos.

Her på Radio4 har vi prøvet at få et samlet billede af, hvor mange der har søgt krisehjælp efter deres rejse. Men det har ikke været muligt, da der er mange steder, man kan søge hjælp.

Flere forsikringsselskaber oplyser dog til os, at de har haft flere kunder, der har haft brug for psykologhjælp efter deres rejse til Rhodos. For eksempel fortæller Tryg forsikring at de har haft en håndfuld kunder, der har fået psykologhjælp.

Chefpsykolog hos Falck, Jacob Vindbjerg Nissen, forklarer, at det er naturligt, at der kommer reaktioner hos de familier, der blot havde regnet med en rolig solferie i sydlige breddegrader.

Annonce:

- Man er blevet ramt på nogle grundlæggende ting ved det at være menneske. Man er blevet presset på det at være i livet, og det er ikke altid lige nemt at håndtere, fortæller han.

Jacob Vindbjerg Nissen oplyser, at der er gode råd til folk, der ikke selv søger hjælp til at bearbejde de voldsomme skovbrande.

- Det bedste er at få talt med andre om det. Der er nære venner og familie et godt sted at begynde. Men når det så er sagt, så kan det stadig være en fin ting at tjekke ind hos en professionel psykolog, fordi det er så atypisk dét, der er sket. Og så kan man få forklaret, hvorfor man reagerer, som man gør, og hvad man kan forvente den kommende tid, fortæller Jacob Vindbjerg Nissen.