Danskere i Marokko hører intet: En skandale

Flere end 1000 danskere er strandet i Marokko. En af dem er Lars Jeppesen.

Sammen med en gruppe tog han på vandreferie i sidste uge. Det var før, det hele eksploderede.

Men lige så snart Udenrigsministeriets opfordring til danskerne kom om at rejse hjem, forsøgte de straks at forkorte deres rejse.

- I det øjeblik vi så den, så kæmpede vi en kamp om at få flybilletter. Vi fik købt nogen til i morgen tirsdag, og så tænkte vi, at alt var vel, siger Lars Jeppesen.

Men det var det ikke. Indtil søndag aften landede flyene i halen på hinanden.

- Men det rygtedes at lufthavnen ville lukke. Så blev vi virkelig nervøse. Hvad fanden gør vi? spørger Lars Jeppesen.

For at være på den sikre side købte gruppen i sidste øjeblik nogle billetter ud af Marokko. Men der var det for sent, og al flytrafik blev indstillet.

1000 danskere sidder fast i Marokko

Stilhed og ingen hjælp at hente

Gruppen kontaktede straks Udenrigsministeriet, den lokale ambassade og deres flyselskab Norwegian.

Den danske ambassade i Marokko kunne ikke hjælpe, og hverken Udenrigsministeriet eller Norwegian er vendt tilbage.

- Vi har prøvet at kontakte Norwegian i mange timer. Det selskab skulle være med i 'forsvundne danskere'. De er overhovedet ikke tilgængelige. Det er en skandale. Vi har ikke modtaget så meget som et skriv fra Norwegian, siger Lars Jeppesen.

Nu sidder grupper med kufferterne klar over venter på et svar. På Norwegians hjemmeside læser de, at alt alle afgange går som de skal. Men det passer ikke. Lufthavnen er helt tom og stille.

- De må være et mirakelselskab, hvis de kan flyve selvom alt er lukket. De kommunikerer slet ikke. At et selsskab kan få lov at misinformere så grelt i sådan en situation. Det gør os harm, siger Lars Jeppesen, der er uforstående over den larmende stilhed - også fra danske myndigheder.

De må gennem venner i Danmark få at vide, hvad der sker.

I den danske gruppe er humøret ikke helt i top. De venter nu i et hotel tæt ved lufthavnen på svar.

Norwegian har ikke overblik

Da Ekstra Bladet kontakter Norwegians danske kommunikationschef, Andreas Hjørnholm, er han ikke bekendt med situationen i Marokko, og har ikke hørt om de strandede danskere.

I en opfølgende mail til Ekstra Bladet skriver han følgende: