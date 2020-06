Danskere i udlandet kan nu bringe familie ind i landet

15. juni får danskere, der bor i udlandet, lov til at tage deres familie med til Danmark på ferie eller for at besøge bedsteforældre, søskende og venner.

Det skriver DR.

- Vi er i gang med at åbne Danmark igen. Kontrolleret og klogt. Det vil vi også gøre fra 15. juni, hvor vi åbner for turisme fra Tyskland, Norge og Island, og der vil vi også give mulighed for, at udlandsdanskere kan få deres ægtefæller eller familie til Danmark på ferie eller for at besøge venner eller familie i Danmark, lyder det onsdag fra justitsminister Nick Hækkerup (S) under spørgetid i Folketinget.

Indtil nu har udlandsdanskernes ægtefæller, samlevere og børn, som ikke har dansk statsborgerskab, kun kunnet opholde sig midlertidigt i Danmark for at arbejde.