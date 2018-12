Danskere i vanvids-ræs: Vi er halvvejs nu, selvom vi ikke er halvvejs

Deltagerne har nu roet 2000 ud af 5400 kilometer, men regner alligevel med at være halvvejs i løbet. Hør hvordan det hænger sammen herunder

Der er gået 19 opslidende dage siden Mads Vangsø og Lasse Wullf Hansen stævnede ud fra La Gomera, for at ro 5400 kilometer over Atlanten som det danske islæt ved årets Talisker Whisky Atlantic Challenge.

På nytårsaften har de, ifølge egne udregninger, roet omkring 2000 kilometer, og selvom de dermed stadig har langt over halvdelen af distancen tilbage, kan de i dag gøre halvvejs-status. En dag, som de har set frem til med længsel.

Artiklen fortsætter under billedet.

De to danske deltagere har i tilsendt dette billede fra båden. 'Det er jo nytårsaften, så jeg har naturligvis nederdel og top på. Overhovedet ikke farvekoordineret, men grimt er det da. Man undres over, at de der briller er blevet moderne igen,' skriver Lasse Wullf Hansen om sin mundering på billedet.

Sådan foregår konkurrencen Der deltager i alt 27 robåde i konkurrencen, som begynder på La Gomera og og slutter ved målstregen godt 5000 kilometer tværs over Atlanten på Antigua i Caribien. Hvert hold dyster mod andre hold med tilsvarende antal roere. Mads Vangsø og Lasse Wulff Hansen kæmper således mod fire andre 'par' i deres kategori. Man kan være 1-5 deltagere på et hold. Du kan altid se stillingen på linket her. Vis mere Luk

Hvordan det er muligt at gøre halvvejs-status allerede nu, uddyber Mads Vangsø på en satellit-telefon fra et sted langt ude på Atlanterhavet:

- Vi bruger jo alle mulige mentale greb for at hænge fast i et eller andet.

- Det er jo en lang tur, det her. Så sådan det fungerer, er, at vi siger 'i dag er vi halvvejs på tiden. Vi er ikke halvvejs på distancen, men det er vi om maks tre dage', forklarer den tidligere radio- og tv-vært.

De danske deltagere regner nemlig med at få en hjælpende hånd på den næste del af turen, som derfor gerne skulle forløbe i et helt andet tempo end hidtil. Hør hvordan de forventer at få hjælp på det næste stræk i videoen over artiklen.

Kom med på rejsen Gennem video, billeder og direkte gennemstillinger til og fra båden har du hver dag mulighed for at følge med i de oplevelser og udfordringer, Mads Vangsø og Lasse Wulff Hansen møder, når de helt alene og uden hjælpemidler forsøger at krydse Atlanterhavet i en robåd. Se desuden, hvor danskerne befinder sig lige netop nu via DETTE LINK. Vi følger dem op til, under og når de - hvis alt går, som det skal - kommer i mål på rejsen. Løbet blev skudt i gang 12. december på La Gomera og slutter cirka 45 dage senere og 5000 kilometer borte, på Antigua i Caribien. Vis mere Luk

