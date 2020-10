Danskere indsamler 139 millioner ved coronaramt Knæk Cancer

I løbet af denne uge har Knæk Cancer samlet ind til kampen mod kræft, og lørdag aften blev det hele afrundet med et stort indsamlingsshow på TV2.

Kort efter showet oplyser Jesper Fisker, direktør hos Kræftens Bekæmpelse, at danskerne har indsamlet i alt 139.102.807 kroner.

Beløbet er en smule mindre end de seneste par år, men beløbets størrelse overrasker stadig Jesper Fisker coronakrisen taget i betragtning.

- Det er et helt fantastisk resultat og langt over, hvad vi havde regnet med midt i en coronatid.

- Man kan ikke indsamle og lave events på samme måde som tidligere - og alligevel står Danmark sammen og donerer så mange penge, siger han.

Pengene skal gå til forskellige projekter, såsom børnecancerfonden, men det store fokus i år har været forskning.

- Beløbet har stor betydning. Det her er niende år, og der er bevilget mange penge i løbet af årene til rigtig mange banebrydende projekter, siger Jesper Fisker.

Måden, pengene er indsamlet på i år, har også måttet nytænkes på grund af corona.

- Hele Knæk Cancer ugen står for en masse initiativer fra skoler, foreninger og organisationer, der mødes og laver indsamlinger eller store arrangementer.

- Det har været meget anderledes i år. Det har betydet, at kreativitet skulle findes frem, og det viser det her resultat, at man har fundet, siger Jesper Fisker.

Under lørdagens indsamlingsshow har Jesper Fisker taget imod opkald fra danskere, der ønskede at donere penge, og særligt en ting gjorde indtryk på ham.

- Der har været mange pensionister, der har ringet ind og sagt, at de her 1000 kroner, som de har fået som coronacheck, dem kunne de godt undvære

- Det, synes jeg, er utrolig generøst, at man i sådan en situation har overskud til at donere.

Sidste år indsamlede Knæk Cancer omkring 145 millioner kroner, mens der i 2018 og 2017 blev der indsamlet henholdsvis 141 og 156 millioner kroner. Rekorden blev sat i 2016, hvor omkring 168 millioner kroner blev indsamlet.