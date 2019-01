Danskere isoleret på havet: Dét savner vi mest

Efter at have sovet sammenkrøbet i konstant larm og spist mad fra en pose i snart seks uger er der visse ting, Mads Vangsø og Lasse Wulff Hansen ikke kan vente med at få.

Mere end 38 dage har de to danskere nu roet konstant ude på Atlanterhavet, og særligt maden er noget, de glæder sig til at skifte ud.

Rejsen over Atlanten Roerne ror hver to timer ad gangen og sover i to timer. Døgnet rundt på hele turen. Hver roer har brug for at drikke op til ti liter vand i døgnet. Havvand renses i en 'watermaker' og bliver derved til drikkevand. En roer taber sig i snit 12 kilo på turen. Flere mennesker har besteget Mount Everest end krydset et ocean i robåd. På det dybeste punkt er Atlanterhavet 8,5 kilometer dybt. Midt på Atlanten kan bølgerne blive op til seks meter høje. To sikkerhedsbåde sejler med på turen, men skal dække hele løbet. Derfor kan det i visse tilfælde tage dem en uge at nå frem til en båd i problemer. Vis mere Luk

Lasse Wulff Hansen er slet ikke i tvivl om, hvilket måltid han vil have.

- Jeg skal bare have en stor, fed wienerschnitzel, der syder af smør. Jeg har sagt til min kone, at det er det, jeg skal have, siger han, da Ekstra Bladet talte med ham lørdag middag dansk tid.

Mindre kan dog også gøre. Mens Lasse Wulff Hansen har udset sig en veltilberedt wienerschnitzel fra restaurant Barr på Vesterbro i København, så drømmer Mads Vangsø om noget så simpelt som et dansk stykke rugbrød.

- Jeg glæder mig til et stykke ristet rugbrød. Om natten har jeg tænkt over, hvordan jeg skal lave ristet rugbrød. Hvilken brødrister, jeg skal købe, hvilket brød og hvilken smør det skal være. Jeg har tænkt over det helt ned i detaljen, siger Mads Vangsø.

De fleste vil nok værdsætte et lækkert måltid efter den tur, som de to danskere lige nu er ude på med godt 1300 kilometer til mål i skrivende stund. Men det er langt fra kun udsigten til god mad, der lokker danskerne.

- Det er alt. Jeg forestiller mig at stå på et badeværelse på et hotel og få et bad og vaske mig, og så ligger der et par nye underbukser, shorts og t-shirt. Er du sindssyg, mand, siger Lasse Wulff Hansen.

Danskerne har desværre ikke mulighed for at tage forskud på glæderne. Til gengæld ligger de stadigvæk forrest i kategorien for to-mands robåde i det hårde ræs.

