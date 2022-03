Danskere kan ende med regning på 59.000 kr.

Økonomisk bombe under danskerne. I 2022 kan en gennemsnitlig familie ende med at skulle betale 59.000 kr. mere om året i udgifter, hvis inflationen fortsætter sin himmelflugt

2022 kan ende med et blive et voldsomt dyrt år for almindelige danskere.

Her kan en gennemsnitlig familie forvente at skulle betale hele 33.000 kroner mere i udgifter. Og i værste fald kan familier ende med en regning på op til 59.000 kroner.

Det viser en beregning fra Danske Bank, som er lavet på baggrund af onsdagens økonomi-prognose fra Nationalbanken, hvor inflationen blev spået til at ligge på 4,9% i år.

Flere forskellige faktorer spiller ind, når den samlede regning skal gøres op.

- Det kommer virkelig meget an på, hvordan man varmer sit hjem op. Hvis man har gasfyr, er det meget dyrere, og hvis man har billig fjernvarme, er udgifterne lavere. Det kommer også an på, om man kører meget eller lidt i bil, fordi det blandt andet er benzinprisen, der trækker op, siger Las Olsen, cheføkonom i Danske Bank.

Skrækscenarie

Nationalbanken skitserer også et skrækscenarie, som kan blive en realitet, hvis krigen i Ukraine eskalerer. I dette scenarie forventes en inflation på 8,8%. Hvis det bliver en realitet, vil udgifterne for en gennemsnitsfamilie stige med 59.000 kroner

Ifølge Las Olsen skal vi helt tilbage til 1980'erne for at finde noget lignende. Man skal dog passe på med at være alt for pessimistisk, mener han. Der er nemlig også positive ting at bemærke.

Nationalbanken forudser en markant stigning i inflationen. Foto: Ritzau Scanpix

Gode løn-chancer

- Først og fremmest har det sjældent været så nemt at finde et job, som det er nu. Det er jo i hvert fald en utroligt positiv ting, som kan gavne folk, der ellers har det svært. Og det betyder jo også, at der er en vis mulighed for, at man kan få noget mere i løn, siger Las Olsen.

Selvom det er urealistisk, at lønstigningen kan følge med inflationen, skulle der ifølge Las Olsen stadigvæk gerne være lagt op til ret gode lønstigninger i år - hvis man vel at mærke er privatansat.

- Lønnen på det offentlige arbejdsmarked og overførselsindkomster reguleres i forhold til, hvordan lønnen udvikler sig på det private arbejdsmarked, men med forsinkelse. Det vil sige, at det først slår rigtigt igennem i løbet af et par år, siger Las Olsen.

Folk, der er offentligt ansatte eller er på overførselsindkomst, kan altså se frem til et ekstra hårdt 2022.