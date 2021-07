Danskere kan nu frit rejse til Holland, Estland og Ungarn

Fra lørdag klokken 16 bliver Holland, Estland og Ungarn grønne i udenrigsministeriets rejsevejledning.

Det betyder, at Udenrigsministeriet ikke som sådan fraråder noget i forhold til rejser til landene og nøjes med at anbefale, at man bruger sin sunde fornuft.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Udenrigsministeriet.

Rejsevejledningen for Cypern ændres den anden vej, så landet går fra grøn til gul. Det betyder, at danske rejsende fra Cypern skal testes ved hjemkomst. Ændringen sker på grund af høje smittetal.

Der sker også en række ændringer i forhold til rejsevejledningen for Spanien.

Her bliver regionerne Baskerlandet og Navarra grønne på grund af lave smittetal. Regionerne Catalonien, Melilla og Valencia går fra grøn til gul på grund af høje smittetal.

Udenrigsministeriet fraråder stadig alle ikke-nødvendige rejser til lande, der har betydelige indrejserestriktioner over for rejsende fra Danmark, selv om landene opfylder kriterierne for lave smittetal.

De lande vil fremover få en ny betegnelse, der hedder skraveret orange.

I Schengen- og EU-området er det Finland, Irland, Island og Norge, der er skraveret orange.

Udenrigsministeriets rejsevejledning for tredjelande er også blevet opdateret på baggrund af EU's positivliste over lande uden for EU- og Schengenområdet.

Den nationale covid-19 taskforce har vurderet, at der kan åbnes for indrejse til Danmark fra landene Armenien, Aserbajdsjan, Bosnien-Hercegovina, Brunei, Canada, Jordan, Kosovo, Moldova, Montenegro og Qatar.

Dog har Armenien, Aserbajdsjan, Brunei, Canada og Qatar fortsat betydelige rejserestriktioner for rejsende fra Danmark. Derfor er de stadig orange i rejsevejledningen.

At et land er orange betyder, at Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til landet.

Resten af de ovennævnte lande er gule i rejsevejledningen fra lørdag.

Listen over røde lande, bliver med den nye rejsevejledning udvidet.

De nye røde lande er Namibia, Rusland, Skotland, Chile, Surinam, Uruguay, Columbia, Fransk Guyana, Paraguay, Argentina, Costa Rica og Panama.

Der sker også ændringer i rejsevejledningen for Storbritannien. Her bliver tre regioner røde. Der er tale om North West, North East og Yorkshire and The Humber. De dækker det nordligste af England herunder byerne Liverpool og Manchester.

At et land eller en region er rødt betyder, at Udenrigsministeriet fraråder alle rejser dertil.

Fredag 25. juni var der for første gang grønne lande i Udenrigsministeriets rejsevejledning.

I alt 19 lande blev farvet grønne. Blandt dem var Grækenland, Tyskland, Kroatien og Malta.