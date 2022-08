Danskere kræver undersøgelse af egne adoptioner fra Sydkorea

53 personer, der som børn blev adopteret til danske familier fra Sydkorea, kræver nu, at den sydkoreanske regering undersøger omstændighederne omkring deres adoptioner.

Det oplyser Peter Møller, der er advokat og en af dem, som står i spidsen for den danske forening Danish Korean Rights Group, til nyhedsbureauet AP.

Foreningen arbejder for koreanske adopteredes rettigheder til identitet og baggrundsoplysninger, fremgår det af hjemmesiden.

Anmodningen kommer på grund af mistanke om, at oplysninger, der er givet i forbindelse med adoptionerne, har været forkerte. Adoptionerne er sket frem til 1980'erne.

Underskriverne siger, at de har opdaget, at adoptionsbureauet har noteret upræcise informationer om dem i adoptionspapirerne. Det kan for eksempel være fødenavn, datoer og detaljer om barnets biologiske forældre.

Nogle oplysninger er endda blevet forfalsket, mener gruppen ifølge AP.

Derudover siger Peter Møller til AP, at flere af børnene fejlagtigt kan være registreret som forældreløse.

Det er alt det, som en sydkoreansk kommission skal undersøge.

- Ingen af os er forældreløse, siger Peter Møller til AP, da han skal forklare, hvem medlemmerne af gruppen, der har indgivet anmodningen, er.

Han siger, at der er omkring 50 yderligere medunderskrivere på vej.

- Den koreanske stat har på det tidspunkt stemplet mange papirer, hvori det lyder, at personer blev fundet på gaden.

- Hvis du regner lidt på det, ville det betyde, at gaderne i Seoul (Sydkoreas hovedstad, red.) i 1970'erne og 1980'erne ville flyde med kurve med børn, siger han til AP.

Ifølge nyhedsbureauet er omkring 200.000 sydkoreanere blevet bortadopteret til familier i udlandet i løbet af de seneste seks årtier. Det er primært sket til par i Europa og USA.

I Europa er Danmark et af de lande, der har modtaget flest adoptivbørn fra Sydkorea. Konkret drejer det sig om omkring 9000.

De fleste af dem blev adopteret af danske familier fra 1960'erne til slutningen af 1980'erne. I de år havde Sydkorea militært styre.

En sydkoreansk sandheds- og forsoningskommission har ifølge AP nu fire måneder til at beslutte, om de vil acceptere anmodningen fra danskerne og igangsætte en undersøgelse.

Hvis det sker, kan der ifølge AP være tale om den største sydkoreanske undersøgelse af adoptioner til udlandet nogensinde.