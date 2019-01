Danskere midt på Atlanterhavet: Tårerne presser på

Mads Vangsø og Lasse Wulff Hansen ligger stadigvæk nummer ét i det hårde ræs over Atlanten, men de to roere er i den grad hårdt presset

3000 sømil mil svarende til 5500 kilometer i en robåd over Atlanten, kun med en makker som selskab.

Der er ikke noget at sige til, at tårerne presser på hos den forhenværende tv- og radiovært Mads Vangsø og hans kammerat premierløjtnant Lasse Wulff Hansen.

- Jeg glæder mig til at lade tårerne trille og kysse mine piger (kæreste og datter, red.), og jeg kan mærke, at hvis jeg taler mere om det nu, så begynder de sgu allerede at trille, fortæller en tydelig rørt Vangsø til kameraet i klippet øverst.

De to udgør det danske islæt ved årets Talisker Whisky Atlantic Challenge, og er lige nu godt halvvejs i den barske konkurrence.

Rejsen over Atlanten Roerne ror hver to timer ad gangen og sover i to timer. Døgnet rundt på hele turen. Hver roer har brug for at drikke op til ti liter vand i døgnet. Havvand renses i en 'watermaker' og bliver derved til drikkevand. En roer taber sig i snit 12 kilo på turen. Flere mennesker har besteget Mount Everest end krydset et ocean i robåd. På det dybeste punkt er Atlanterhavet 8,5 kilometer dybt. Midt på Atlanten kan bølgerne blive op til seks meter høje. To sikkerhedsbåde sejler med på turen, men skal dække hele løbet. Derfor kan det i visse tilfælde tage dem en uge at nå frem til en båd i problemer. Vis mere Luk

Danskere opgiver konkurrence: Kun én ting tæller

Bemærkelsesværdi overhaling

De to danskere ligger lige nu forrest i deres egen kategori af tomandsbåde - og ikke nok med det; de har desuden overhalet en båd, der ligger i en helt anden kategori.

Med solide hiv i årene gled Vangsø og Hansen forbi en firemandsbåd, hvori der sad tre herre og en kvinde.

Det er dog stadig en hård cocktail at ro og ro, når man er i søvnunderskud, har Mads Vangsø tidligere fortalt til Ekstra Bladet.

- Kroppen begynder at gøre ondt, mentalt set er vi udfordret, fordi vi ikke er nået halvvejs. Nattetimerne er utroligt barske, for vi fastholder os selv i en rytme med at sove en time og 50 minutter, det gør smerteligt ondt!

Hyldest motiverer danskere: - Jeg bliver meget rørt

Kom med på rejsen Gennem video, billeder og direkte gennemstillinger til og fra båden har du hver dag mulighed for at følge med i de oplevelser og udfordringer, Mads Vangsø og Lasse Wulff Hansen møder, når de helt alene og uden hjælpemidler forsøger at krydse Atlanterhavet i en robåd. Se desuden HER, hvor danskerne befinder sig lige netop nu. Vi følger dem op til, under og når de - hvis alt går, som det skal - kommer i mål på rejsen. Løbet blev skudt i gang 12. december på La Gomera og slutter cirka 45 dage senere og mere end 5000 kilometer borte, på Antigua i Caribien. Vis mere Luk

Vanvidsprojekt: Sådan vil tidligere tv-vært og makker ro over Atlanten