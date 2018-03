Danskere om årsopgørelsen: - Du får jo dine egne penge tilbage igen

SENESTE: Nu er årsopgørelsen ude

Mandag er dagen, hvor du officielt kan se din årsopgørelse.

De sidste par år har SKAT dog åbnet for sluserne allerede om fredagen, så danskerne kan bruge weekenden til at se, om de skal have penge tilbage, eller om de skal betale ved kasse et.

Men hvad er forventningen til 'dommen fra SKAT'? Ekstra Bladet har været på gaden for at få et svar.

Regner du med at få penge tilbage i skat? — Ja — Nej Regner du med at få penge tilbage i skat? 54.03 % Ja 45.97 % Nej

